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МЭР повысило прогноз цен на нефть Urals до 53 долларов за баррель

МЭР повысило прогноз цен на нефть Urals до 53 долларов за баррель - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР повысило прогноз цен на нефть Urals до 53 долларов за баррель

Минэкономразвития России повысило прогноз цен на нефть марки Urals в 2027 году до 53 долларов за баррель, в 2029 году - до 51 доллара за баррель, сообщил... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:22+0300

2026-09-24T16:22+0300

2026-09-24T16:22+0300

нефть

максим решетников

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило прогноз цен на нефть марки Urals в 2027 году до 53 долларов за баррель, в 2029 году - до 51 доллара за баррель, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на правительстве прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов."Прогноз цен по Urals повысили меньше – на 1-3 доллара, поскольку предполагаем более широкий дисконт к Brent. В 2027 году ожидаем 53 доллара за баррель, к 2029 году – 51 доллар. Это ненамного выше цены отсечения в 50 долларов, установленной с 2027 года", - сказал Решетников.В майской версии прогноза министерство ожидало, что средняя цена на нефть марки Urals в 2027-2029 годах сложится на уровне 50 долларов за баррель ежегодно.Министр подчеркнул, что внешние предпосылки остаются консервативными. "Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне 73 доллара за баррель со снижением до 66 долларов к 2029 году. При оценке внешних условий мы учитываем, что фьючерсные котировки на этот же период существенно выше, но при этом волатильны и во многом отражают текущую ситуацию вокруг Аравийского полуострова", - пояснил он.

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нефть, максим решетников