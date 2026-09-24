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Венесуэла будет играть роль в обеспечении энергетической безопасности - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Венесуэла будет играть роль в обеспечении энергетической безопасности
Венесуэла будет играть роль в обеспечении энергетической безопасности - 24.09.2026, ПРАЙМ
Венесуэла будет играть роль в обеспечении энергетической безопасности
Венесуэла будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности и поддержании мировой экономики, заявила уполномоченный президент страны Дельси... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T03:29+0300
2026-09-24T03:29+0300
нефть
венесуэла
сша
вашингтон
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ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Венесуэла будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности и поддержании мировой экономики, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес, выступая на Генассамблее ООН. "Энергетическая безопасность имеет важное значение для поддержания международной экономики и развития. Без сомнения, Венесуэла играет и будет продолжать играть очень важную роль в этой международной формуле", - сказала она. В этой связи она особо отметила недавнее двустороннее соглашение между США и Венесуэлой, подчеркнув, что оно внесет свой вклад в энергетический баланс полушария и международной экономики. Каракас и Вашингтон 28 августа объявили об энергетическом соглашении, предусматривающем разработку 17 стратегических месторождений с совокупным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти и инвестиции более чем на 100 миллиардов долларов. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что соглашение позволит существенно увеличить добычу с привлечением частных операторов при сохранении государственной собственности на нефтяные ресурсы.
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нефть, венесуэла, сша, вашингтон, оон
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, ООН
03:29 24.09.2026
 
Венесуэла будет играть роль в обеспечении энергетической безопасности

Родригес: Венесуэла будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности

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ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Венесуэла будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности и поддержании мировой экономики, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес, выступая на Генассамблее ООН.
"Энергетическая безопасность имеет важное значение для поддержания международной экономики и развития. Без сомнения, Венесуэла играет и будет продолжать играть очень важную роль в этой международной формуле", - сказала она.
В этой связи она особо отметила недавнее двустороннее соглашение между США и Венесуэлой, подчеркнув, что оно внесет свой вклад в энергетический баланс полушария и международной экономики.
Каракас и Вашингтон 28 августа объявили об энергетическом соглашении, предусматривающем разработку 17 стратегических месторождений с совокупным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти и инвестиции более чем на 100 миллиардов долларов. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что соглашение позволит существенно увеличить добычу с привлечением частных операторов при сохранении государственной собственности на нефтяные ресурсы.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАВАШИНГТОНООН
 
 
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