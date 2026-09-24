https://1prime.ru/20260924/venesuela-873619406.html

Венесуэла будет играть роль в обеспечении энергетической безопасности

Венесуэла будет играть роль в обеспечении энергетической безопасности - 24.09.2026, ПРАЙМ

Венесуэла будет играть роль в обеспечении энергетической безопасности

Венесуэла будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности и поддержании мировой экономики, заявила уполномоченный президент страны Дельси... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T03:29+0300

2026-09-24T03:29+0300

2026-09-24T03:29+0300

нефть

венесуэла

сша

вашингтон

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873619406.jpg?1790209777

ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Венесуэла будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности и поддержании мировой экономики, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес, выступая на Генассамблее ООН. "Энергетическая безопасность имеет важное значение для поддержания международной экономики и развития. Без сомнения, Венесуэла играет и будет продолжать играть очень важную роль в этой международной формуле", - сказала она. В этой связи она особо отметила недавнее двустороннее соглашение между США и Венесуэлой, подчеркнув, что оно внесет свой вклад в энергетический баланс полушария и международной экономики. Каракас и Вашингтон 28 августа объявили об энергетическом соглашении, предусматривающем разработку 17 стратегических месторождений с совокупным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти и инвестиции более чем на 100 миллиардов долларов. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что соглашение позволит существенно увеличить добычу с привлечением частных операторов при сохранении государственной собственности на нефтяные ресурсы.

венесуэла

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, вашингтон, оон