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Алиханов заявил, что купил бы себе Lada Azimut

Алиханов заявил, что купил бы себе Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов заявил, что купил бы себе Lada Azimut

Глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе церемонии запуска производства кроссовера Lada Azimut заявил, что это красивая машина, и он купил бы себе такую. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T14:38+0300

2026-09-25T14:38+0300

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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе церемонии запуска производства кроссовера Lada Azimut заявил, что это красивая машина, и он купил бы себе такую. "Действительно красивая машина… Я бы себе такую взял, потому что, несмотря на то, что это кроссовер, но в городах все больше и больше таких автомобилей. Поэтому "АвтоВАЗу" нужно расширять линейку. Это очень важно", - сказал министр. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta. Серийное производство модели стартовало 25 сентября в Тольятти, а продажи начнутся до конца 2026 года.

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