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Алиханов заявил, что купил бы себе Lada Azimut
Алиханов заявил, что купил бы себе Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов заявил, что купил бы себе Lada Azimut
Глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе церемонии запуска производства кроссовера Lada Azimut заявил, что это красивая машина, и он купил бы себе такую. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:38+0300
2026-09-25T14:38+0300
2026-09-25T14:39+0300
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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе церемонии запуска производства кроссовера Lada Azimut заявил, что это красивая машина, и он купил бы себе такую. "Действительно красивая машина… Я бы себе такую взял, потому что, несмотря на то, что это кроссовер, но в городах все больше и больше таких автомобилей. Поэтому "АвтоВАЗу" нужно расширять линейку. Это очень важно", - сказал министр. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta. Серийное производство модели стартовало 25 сентября в Тольятти, а продажи начнутся до конца 2026 года.
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бизнес, россия, тольятти, антон алиханов, автоваз, минпромторг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, ТОЛЬЯТТИ, Антон Алиханов, АвтоВАЗ, Минпромторг, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
Алиханов заявил, что купил бы себе Lada Azimut
Глава Минпромторга Алиханов заявил, что купил бы себе кроссовер Lada Azimut
ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе церемонии запуска производства кроссовера Lada Azimut заявил, что это красивая машина, и он купил бы себе такую.
"Действительно красивая машина… Я бы себе такую взял, потому что, несмотря на то, что это кроссовер, но в городах все больше и больше таких автомобилей. Поэтому "АвтоВАЗу" нужно расширять линейку. Это очень важно", - сказал министр.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta. Серийное производство модели стартовало 25 сентября в Тольятти, а продажи начнутся до конца 2026 года.