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"АвтоВАЗ" пять лет работает без убытков, заявил Алиханов - 25.09.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" пять лет работает без убытков, заявил Алиханов
"АвтоВАЗ" пять лет работает без убытков, заявил Алиханов - 25.09.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" пять лет работает без убытков, заявил Алиханов
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" уже пять лет работает безубыточно и приносит прибыль, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:44+0300
2026-09-25T14:44+0300
бизнес
тольятти
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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" уже пять лет работает безубыточно и приносит прибыль, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. "Пять лет как "АвтоВАЗ" работает без убытков, показывает прибыль, и это очень важно, хотя эти пять лет были очень сложными", - сказал министр. Он также поблагодарил весь коллектив концерна, который работал над разработкой Lada Azimut. "Вы доказали, что можете решать очень сложные задачи. Это первый полностью отечественный кроссовер", - заключил Алиханов. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta. Серийное производство модели стартовало 25 сентября в Тольятти, а продажи начнутся до конца 2026 года.
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бизнес, тольятти, антон алиханов, автоваз, минпромторг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, Антон Алиханов, АвтоВАЗ, Минпромторг, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
14:44 25.09.2026
 
"АвтоВАЗ" пять лет работает без убытков, заявил Алиханов

Алиханов: "АвтоВАЗ" уже пять лет работает без убытков и приносит прибыль

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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" уже пять лет работает безубыточно и приносит прибыль, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Пять лет как "АвтоВАЗ" работает без убытков, показывает прибыль, и это очень важно, хотя эти пять лет были очень сложными", - сказал министр.
Он также поблагодарил весь коллектив концерна, который работал над разработкой Lada Azimut.
"Вы доказали, что можете решать очень сложные задачи. Это первый полностью отечественный кроссовер", - заключил Алиханов.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta. Серийное производство модели стартовало 25 сентября в Тольятти, а продажи начнутся до конца 2026 года.
 
БизнесТОЛЬЯТТИАнтон АлихановАвтоВАЗМинпромторгLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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