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Алиханов провел тест-драйв кроссовера Lada Azimut
Алиханов провел тест-драйв кроссовера Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов провел тест-драйв кроссовера Lada Azimut
Глава Минпромторга России Антон Алиханов провел тест-драйв кроссовера Lada Azimut после церемонии запуска его серийного производства, передает корреспондент РИА | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:47+0300
2026-09-25T14:47+0300
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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов провел тест-драйв кроссовера Lada Azimut после церемонии запуска его серийного производства, передает корреспондент РИА Новости.
Министру предоставили кроссовер белого цвета, в котором он оценил салон и проехался за рулем.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta. Серийное производство модели стартовало 25 сентября в Тольятти, а продажи начнутся до конца 2026 года.
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тольятти, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
ТОЛЬЯТТИ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
Алиханов провел тест-драйв кроссовера Lada Azimut
Глава Минпромторга Алиханов провел тест-драйв Lada Azimut после запуска производства
ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов провел тест-драйв кроссовера Lada Azimut после церемонии запуска его серийного производства, передает корреспондент РИА Новости.
Министру предоставили кроссовер белого цвета, в котором он оценил салон и проехался за рулем.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta. Серийное производство модели стартовало 25 сентября в Тольятти, а продажи начнутся до конца 2026 года.