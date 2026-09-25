https://1prime.ru/20260925/armenija-873701245.html
Армения не подтвердила России безопасность рыбной и молочной продукции
Армения не подтвердила России безопасность рыбной и молочной продукции - 25.09.2026, ПРАЙМ
Армения не подтвердила России безопасность рыбной и молочной продукции
Армения предоставляла России только гарантии и ходатайства в отношении рыбной и молочной продукции, но подтверждающих документов об устранении нарушений при... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T22:17+0300
2026-09-25T22:17+0300
2026-09-25T22:23+0300
сельское хозяйство
россия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Армения предоставляла России только гарантии и ходатайства в отношении рыбной и молочной продукции, но подтверждающих документов об устранении нарушений при производстве не было, поэтому ограничения продолжают действовать, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. "В Россельхознадзор не предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при производстве рыбной и молочной продукции армянской стороной. От Инспекционного органа Армении поступали только гарантии и ходатайства. Этого недостаточно для снятия ограничений", - говорится в сообщении. Эта информация была направлена армянской стороне, добавили в службе. Россельхознадзор 26 июня ограничил поставки всей рыбной продукции из Армении. С 27 июля ограничен импорт армянской молочной продукции. Кроме того, служба с 12 июня ограничила ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
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сельское хозяйство, россия, армения, сергей данкверт, россельхознадзор, еаэс
Сельское хозяйство, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Сергей Данкверт, Россельхознадзор, ЕАЭС
Армения не подтвердила России безопасность рыбной и молочной продукции
Армения не предоставила России документы о безопасности своей рыбной и молочной продукции
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Армения предоставляла России только гарантии и ходатайства в отношении рыбной и молочной продукции, но подтверждающих документов об устранении нарушений при производстве не было, поэтому ограничения продолжают действовать, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре.
"В Россельхознадзор не предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при производстве рыбной и молочной продукции армянской стороной. От Инспекционного органа Армении поступали только гарантии и ходатайства. Этого недостаточно для снятия ограничений", - говорится в сообщении.
Эта информация была направлена армянской стороне, добавили в службе.
Россельхознадзор 26 июня ограничил поставки всей рыбной продукции из Армении. С 27 июля ограничен импорт армянской молочной продукции. Кроме того, служба с 12 июня ограничила ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.