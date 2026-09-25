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"АвтоВАЗ" начал испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut
"АвтоВАЗ" начал испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проводит испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой,... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:47+0300
2026-09-25T15:47+0300
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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проводит испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой, сообщил глава концерна Максим Соколов.
В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти запущено серийное производство кроссовера Lada Azimut, который оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно.
"Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций Azimut – с турбомотором и гибридной силовой установкой", - прокомментировал Соколов в ходе церемонии старта производства.
Он отметил, что данные версии автомобилей послужат базой для развития будущего модельного ряда Lada.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta.
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Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
"АвтоВАЗ" начал испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut
"АвтоВАЗ" начал испытания новых модификаций Lada Azimut с турбомотором
ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проводит испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой, сообщил глава концерна Максим Соколов.
В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти запущено серийное производство кроссовера Lada Azimut, который оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно.
"Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций Azimut – с турбомотором и гибридной силовой установкой", - прокомментировал Соколов в ходе церемонии старта производства.
Он отметил, что данные версии автомобилей послужат базой для развития будущего модельного ряда Lada.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta.