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"АвтоВАЗ" начал испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut

"АвтоВАЗ" начал испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проводит испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой,... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T15:47+0300

2026-09-25T15:47+0300

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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проводит испытания новых модификаций кроссовера Lada Azimut с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой, сообщил глава концерна Максим Соколов. В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти запущено серийное производство кроссовера Lada Azimut, который оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно. "Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций Azimut – с турбомотором и гибридной силовой установкой", - прокомментировал Соколов в ходе церемонии старта производства. Он отметил, что данные версии автомобилей послужат базой для развития будущего модельного ряда Lada. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta.

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бизнес, тольятти, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra