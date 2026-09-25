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BASF направил предложение о слиянии своему конкуренту Evonik, пишут СМИ - 25.09.2026, ПРАЙМ
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BASF направил предложение о слиянии своему конкуренту Evonik, пишут СМИ
BASF направил предложение о слиянии своему конкуренту Evonik, пишут СМИ - 25.09.2026, ПРАЙМ
BASF направил предложение о слиянии своему конкуренту Evonik, пишут СМИ
Немецкий химический концерн BASF направил предложение о слиянии своему немецкому конкуренту Evonik, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:14+0300
2026-09-25T15:14+0300
бизнес
промышленность
китай
сша
германия
basf
financial times
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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF направил предложение о слиянии своему немецкому конкуренту Evonik, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Компания BASF, расположенная в Людвигсхафене, недавно направила предложение о слиянии компании Evonik и ее крупнейшему акционеру — фонду RAG-Stiftung", - говорится в публикации. Отмечается, что такое слияние может стать ключевым шагом в консолидации европейской химической индустрии, испытывающей серьезное давление со стороны конкурентов из Китая и США. Как пишет издание, рыночная капитализация базирующейся в Эссене компании Evonik составляет около 8,4 миллиарда евро, а ее полная стоимость с учетом чистого долга оценивается примерно в 12 миллиардов евро. По мнению экспертов, в случае прогресса на переговорах Evonik будет настаивать на существенной "премии" к выкупу. Рыночная стоимость самого концерна BASF оценивается в 47 миллиардов евро. Представители BASF, Evonik и RAG-Stiftung официально не комментируют возможное слияние. Агентство DPA сообщило ранее, что численность персонала на главном заводе BASF в Германии упала до уровня 1954 года из-за масштабной программы сокращений. BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа.
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бизнес, промышленность, китай, сша, германия, basf, financial times
Бизнес, Промышленность, КИТАЙ, США, ГЕРМАНИЯ, BASF, Financial Times
15:14 25.09.2026
 
BASF направил предложение о слиянии своему конкуренту Evonik, пишут СМИ

FT: немецкий химконцерн BASF направил предложение о слиянии своему конкуренту Evonik

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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF направил предложение о слиянии своему немецкому конкуренту Evonik, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Компания BASF, расположенная в Людвигсхафене, недавно направила предложение о слиянии компании Evonik и ее крупнейшему акционеру — фонду RAG-Stiftung", - говорится в публикации.
Отмечается, что такое слияние может стать ключевым шагом в консолидации европейской химической индустрии, испытывающей серьезное давление со стороны конкурентов из Китая и США.
Как пишет издание, рыночная капитализация базирующейся в Эссене компании Evonik составляет около 8,4 миллиарда евро, а ее полная стоимость с учетом чистого долга оценивается примерно в 12 миллиардов евро. По мнению экспертов, в случае прогресса на переговорах Evonik будет настаивать на существенной "премии" к выкупу.
Рыночная стоимость самого концерна BASF оценивается в 47 миллиардов евро.
Представители BASF, Evonik и RAG-Stiftung официально не комментируют возможное слияние.
Агентство DPA сообщило ранее, что численность персонала на главном заводе BASF в Германии упала до уровня 1954 года из-за масштабной программы сокращений.
BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа.
 
БизнесПромышленностьКИТАЙСШАГЕРМАНИЯBASFFinancial Times
 
 
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