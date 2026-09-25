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В ДНР более ста тысяч абонентов остались без света

В ДНР более ста тысяч абонентов остались без света - 25.09.2026, ПРАЙМ

В ДНР более ста тысяч абонентов остались без света

Более 100 тысяч абонентов ряда муниципалитетов и городских округов, а также некоторых районов городов Донецкой Народной Республики остались без электроснабжения | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T12:45+0300

2026-09-25T12:45+0300

2026-09-25T12:45+0300

мариуполь

донецк

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ДОНЕЦК, 25 сен – ПРАЙМ. Более 100 тысяч абонентов ряда муниципалитетов и городских округов, а также некоторых районов городов Донецкой Народной Республики остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, бригады энергетиков работают над восстановлением в усиленном режиме, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков. "Из-за аварийных отключений обесточены почти 12 тысяч абонентов в Шахтерском, Мангушском, Волновахском и Володарском муниципалитетах, в городских округах Дебальцево, Горловка и Торез. В некоторых районах Донецка, Макеевки и Мариуполя, а также в Новоазовском округе перебои сохраняются — без света 91 тысяча бытовых абонентов", - написал Чертков в Telegram-канале. Он уточнил, что на 11.30 мск без водоснабжения оказались жители Волновахи. Перебои, которые возникали из-за отключений электричества в Мариуполе, Горловке и Новоазовском округе, удалось оперативно устранить. "Аварийно-ремонтные бригады продолжают работать в усиленном режиме. По мере восстановления электроснабжения подключают потребителей", - отметил Чертков.

мариуполь

донецк

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мариуполь, донецк