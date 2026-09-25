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В ДНР более ста тысяч абонентов остались без света
В ДНР более ста тысяч абонентов остались без света - 25.09.2026, ПРАЙМ
В ДНР более ста тысяч абонентов остались без света
Более 100 тысяч абонентов ряда муниципалитетов и городских округов, а также некоторых районов городов Донецкой Народной Республики остались без электроснабжения | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:45+0300
2026-09-25T12:45+0300
2026-09-25T12:45+0300
мариуполь
донецк
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ДОНЕЦК, 25 сен – ПРАЙМ. Более 100 тысяч абонентов ряда муниципалитетов и городских округов, а также некоторых районов городов Донецкой Народной Республики остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, бригады энергетиков работают над восстановлением в усиленном режиме, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.
"Из-за аварийных отключений обесточены почти 12 тысяч абонентов в Шахтерском, Мангушском, Волновахском и Володарском муниципалитетах, в городских округах Дебальцево, Горловка и Торез. В некоторых районах Донецка, Макеевки и Мариуполя, а также в Новоазовском округе перебои сохраняются — без света 91 тысяча бытовых абонентов", - написал Чертков в Telegram-канале.
Он уточнил, что на 11.30 мск без водоснабжения оказались жители Волновахи. Перебои, которые возникали из-за отключений электричества в Мариуполе, Горловке и Новоазовском округе, удалось оперативно устранить.
"Аварийно-ремонтные бригады продолжают работать в усиленном режиме. По мере восстановления электроснабжения подключают потребителей", - отметил Чертков.
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мариуполь, донецк
В ДНР более ста тысяч абонентов остались без света
В ДНР более ста тысяч абонентов остались без света из-за аварийных отключений
ДОНЕЦК, 25 сен – ПРАЙМ. Более 100 тысяч абонентов ряда муниципалитетов и городских округов, а также некоторых районов городов Донецкой Народной Республики остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, бригады энергетиков работают над восстановлением в усиленном режиме, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.
"Из-за аварийных отключений обесточены почти 12 тысяч абонентов в Шахтерском, Мангушском, Волновахском и Володарском муниципалитетах, в городских округах Дебальцево, Горловка и Торез. В некоторых районах Донецка, Макеевки и Мариуполя, а также в Новоазовском округе перебои сохраняются — без света 91 тысяча бытовых абонентов", - написал Чертков в Telegram-канале.
Он уточнил, что на 11.30 мск без водоснабжения оказались жители Волновахи. Перебои, которые возникали из-за отключений электричества в Мариуполе, Горловке и Новоазовском округе, удалось оперативно устранить.
"Аварийно-ремонтные бригады продолжают работать в усиленном режиме. По мере восстановления электроснабжения подключают потребителей", - отметил Чертков.