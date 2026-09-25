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В Донецке более 38 тысяч человек остались без света

В Донецке более 38 тысяч человек остались без света - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 38 тысяч человек остались без света

Свыше 38 тысяч человек в двух районах Донецка остались без электроснабжения из-за отключения после перегрузки сети 172 трансформаторных подстанций, идут... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:44+0300

2026-09-25T09:44+0300

2026-09-25T09:44+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 25 сен – ПРАЙМ. Свыше 38 тысяч человек в двух районах Донецка остались без электроснабжения из-за отключения после перегрузки сети 172 трансформаторных подстанций, идут восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Кировском и Петровском районах в связи с превышением допустимой нагрузки по сети произошло отключение 172 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 38 650 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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донецк