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В Донецке более 38 тысяч человек остались без света
В Донецке более 38 тысяч человек остались без света - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 38 тысяч человек остались без света
Свыше 38 тысяч человек в двух районах Донецка остались без электроснабжения из-за отключения после перегрузки сети 172 трансформаторных подстанций, идут... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T09:44+0300
2026-09-25T09:44+0300
2026-09-25T09:44+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 25 сен – ПРАЙМ. Свыше 38 тысяч человек в двух районах Донецка остались без электроснабжения из-за отключения после перегрузки сети 172 трансформаторных подстанций, идут восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Кировском и Петровском районах в связи с превышением допустимой нагрузки по сети произошло отключение 172 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 38 650 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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донецк
В Донецке более 38 тысяч человек остались без света
Мэр Донецка Кулемзин: более 38 тысяч человек остались без света из-за перегрузки
ДОНЕЦК, 25 сен – ПРАЙМ. Свыше 38 тысяч человек в двух районах Донецка остались без электроснабжения из-за отключения после перегрузки сети 172 трансформаторных подстанций, идут восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Кировском и Петровском районах в связи с превышением допустимой нагрузки по сети произошло отключение 172 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 38 650 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.