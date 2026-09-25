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В Донецке восстановили нарушенное электроснабжение

В Донецке восстановили нарушенное электроснабжение - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Донецке восстановили нарушенное электроснабжение

Нарушенное в Кировском и Петровском районах Донецка энергоснабжение восстановлено, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T14:04+0300

2026-09-25T14:04+0300

2026-09-25T14:05+0300

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 25 сен – ПРАЙМ. Нарушенное в Кировском и Петровском районах Донецка энергоснабжение восстановлено, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Утром в пятницу он сообщал, что более 38 тысяч человек в двух районах Донецка остались без электроснабжения из-за отключения после перегрузки сети 172 трансформаторных подстанций. "По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Кировском и Петровском районах после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

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общество , донецк