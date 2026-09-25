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Эксперт рассказал, куда нужно стремиться малому бизнесу России

Эксперт рассказал, куда нужно стремиться малому бизнесу России - 25.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, куда нужно стремиться малому бизнесу России

Малому и среднему бизнесу России надо стремиться на те рынки, где уже работают крупные отечественные компании, есть соответствующая экосистема, это, например,... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T15:47+0300

2026-09-25T15:47+0300

2026-09-25T15:47+0300

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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Малому и среднему бизнесу России надо стремиться на те рынки, где уже работают крупные отечественные компании, есть соответствующая экосистема, это, например, Казахстан, ОАЭ, Сербия - их проще осваивать, заявил РИА Новости бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика" Александр Шкарупа. "Для деловых мероприятий и поиска новых рынков сегодня работает простое правило: смотреть туда, куда за последние годы переехали крупные российские корпорации. Именно эти регионы стали естественными хабами — там уже есть инфраструктура, деловые связи и логистика, встроиться в которые малому и среднему бизнесу намного проще, чем осваивать рынок с нуля", - сказал он. По словам эксперта, когда крупная компания переносит офис или производство в новую страну, вокруг нее довольно быстро формируется целая экосистема: юристы и бухгалтеры, знающие специфику работы с российским бизнесом, логистические партнеры, банки, готовые открывать счета таким клиентам, кадровые агентства и деловые ассоциации соотечественников. "Малому бизнесу гораздо выгоднее прийти на этот уже разогретый рынок, чем пытаться в одиночку выстраивать все процессы там, где еще никто до него не разбирался с местным регулированием и банковским комплаенсом", - подчеркнул собеседник агентства. "Именно поэтому регионы, принявшие крупный российский бизнес — например, Казахстан, ОАЭ, Сербия, логично рассматривать как приоритетные площадки и для деловых мероприятий. Там уже собрана нужная аудитория, готовая к контактам с российскими партнерами", - указал Шкарупа. Казахстан стал одним из основных направлений релокации именно благодаря сочетанию географической близости, членства в ЕАЭС и активного притока иностранных, в том числе российских, компаний, добавил он. "Похожая динамика в ОАЭ: туда переехало значительное число российских компаний и предпринимателей, и сегодня Эмираты работают не столько как самостоятельный рынок сбыта, сколько как логистический и деловой портал в страны Ближнего Востока и Северной Африки", - рассказал эксперт. "Сербия интересна МСБ не только доступом к европейским банкам как стране-кандидату в ЕС, но и тем, что там уже сложилось крупное сообщество релоцировавшихся российских предпринимателей и специалистов", - заключил Шкарупа.

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бизнес, россия, казахстан, оаэ, сербия, еаэс, ес