https://1prime.ru/20260925/gazprom-873690741.html

"Газпром" за полгода снизил добычу нефти и конденсата на 2,7%

"Газпром" за полгода снизил добычу нефти и конденсата на 2,7% - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" за полгода снизил добычу нефти и конденсата на 2,7%

"Газпром" в первом полугодии снизил добычу нефти и газового конденсата в России на 2,66%, до 37,3 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:44+0300

2026-09-25T16:44+0300

2026-09-25T16:44+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии снизил добычу нефти и газового конденсата в России на 2,66%, до 37,3 миллиона тонн, следует из отчета эмитента."В 2026 году за 6 месяцев группой "Газпром" на территории Российской Федерации добыто 37,30 миллиона тонн нефти и газового конденсата", - говорится в документе.В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 38,32 миллиона тонн. Таким образом, добыча нефти и газового конденсата снизилась на 2,66%.Ассоциированные организации и совместные предприятия в доле, приходящейся на группу "Газпром", за 6 месяцев добыли на 4,87% больше жидких углеводородов (нефти и газового конденсата), чем годом ранее - 7,75 миллиона тонн.На изменение показателя, как уточняется, оказали влияние необходимость соблюдения в 2025 году квоты, установленной Минэнерго России в рамках соглашения ОПЕК+, а также ход реализации проектов разработки месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) в рамках совместных предприятий.

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нефть, газ, газпром