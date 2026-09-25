https://1prime.ru/20260925/gazprom-873691511.html

Выпуск нефтепродуктов группой "Газпром" за полгода снизился на 5,7%

Выпуск нефтепродуктов группой "Газпром" за полгода снизился на 5,7% - 25.09.2026, ПРАЙМ

Выпуск нефтепродуктов группой "Газпром" за полгода снизился на 5,7%

Объем производства нефтепродуктов группой "Газпром" в первом полугодии 2026 года снизился на 5,7%, до 24,7 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:54+0300

2026-09-25T16:54+0300

2026-09-25T16:54+0300

нефть

газпром

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Объем производства нефтепродуктов группой "Газпром" в первом полугодии 2026 года снизился на 5,7%, до 24,7 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. "Снижение объема производства нефтепродуктов в I полугодии 2026 года обусловлено изменением объема первичной переработки нефти и стабильного газового конденсата", - говорится в документе.

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нефть, газпром