https://1prime.ru/20260925/gazprom-873691511.html
Выпуск нефтепродуктов группой "Газпром" за полгода снизился на 5,7%
Выпуск нефтепродуктов группой "Газпром" за полгода снизился на 5,7% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Выпуск нефтепродуктов группой "Газпром" за полгода снизился на 5,7%
Объем производства нефтепродуктов группой "Газпром" в первом полугодии 2026 года снизился на 5,7%, до 24,7 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:54+0300
2026-09-25T16:54+0300
2026-09-25T16:54+0300
нефть
газпром
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Объем производства нефтепродуктов группой "Газпром" в первом полугодии 2026 года снизился на 5,7%, до 24,7 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. "Снижение объема производства нефтепродуктов в I полугодии 2026 года обусловлено изменением объема первичной переработки нефти и стабильного газового конденсата", - говорится в документе.
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нефть, газпром
Выпуск нефтепродуктов группой "Газпром" за полгода снизился на 5,7%
"Газпром" в I полугодии снизил производство нефтепродуктов на 5,7%, до 24,7 миллиона тонн
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Объем производства нефтепродуктов группой "Газпром" в первом полугодии 2026 года снизился на 5,7%, до 24,7 миллиона тонн, следует из отчета эмитента.
"Снижение объема производства нефтепродуктов в I полугодии 2026 года обусловлено изменением объема первичной переработки нефти и стабильного газового конденсата", - говорится в документе.