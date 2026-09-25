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Губернатор Петербурга доложил Путину о возрождении автокластера в городе

Губернатор Петербурга доложил Путину о возрождении автокластера в городе - 25.09.2026, ПРАЙМ

Губернатор Петербурга доложил Путину о возрождении автокластера в городе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о развитии петербургской... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T23:29+0300

2026-09-25T23:29+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о развитии петербургской промышленности, в том числе о возрождение автомобильного кластера, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Ранее в пятницу сообщалось, что Путин провел в Петербурге встречу с Бегловым. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в городе. "Рост промышленного производства – основа устойчивости Петербурга и стабильности макроэкономических показателей города", – сообщил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, в Петербурге самый низкий в России уровень бедности – 3,2%, уровень безработицы не превышает 1,5%. Почти 470 тысяч жителей города работают на промышленных предприятиях (на 26 тысяч человек больше, чем годом ранее). "Как рассказал Александр Беглов, развитие промышленного сектора Петербурга ведется по нескольким основным направлениям. Дополнительные рабочие места создает возрождение автомобильного кластера. Вновь работают все четыре площадки, останавливавшие производство в связи с уходом иностранных компаний", - отмечается в сообщении. Речь идет о заводах в Сестрорецке и Шушарах суммарной мощностью 300 тысяч автомобилей в год. На "Автозаводе Санкт‑Петербург" ведется сборка новой модели Lada Iskra. Еще одна площадка в Шушарах задействована для выпуска автомобилей представительского класса Senat. Сообщается, что губернатор также доложил президенту России о крупнейшем в России центре прямого лазерного выращивания в Санкт‑Петербургском морском техническом университете. Применяемая там технология 3D-печати металлом позволила сократить срок производства более чем в 6 раз – с 13 до 2 месяцев. Другими примерами передовых промышленных предприятий Петербурга Беглов назвал завод промышленных роботов для логистики и центр по производству синтетических алмазов, включая монокристаллы весом до 160 карат.

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