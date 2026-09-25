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Индия продолжит экспорт дизеля, не следуя примеру США, пишет Bloomberg
Индия продолжит экспорт дизеля, не следуя примеру США, пишет Bloomberg - 25.09.2026, ПРАЙМ
Индия продолжит экспорт дизеля, не следуя примеру США, пишет Bloomberg
Индия продолжит экспорт дизельного топлива, в то время как США рассматривает возможность прекращения своих поставок, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:07+0300
2026-09-25T14:07+0300
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нефть
мировая экономика
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Индия продолжит экспорт дизельного топлива, в то время как США рассматривает возможность прекращения своих поставок, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури. "Индия, занимающая в этом году второе место по объемам морского экспорта дизельного топлива, не планирует следовать примеру США, если те введут запрет на поставки за рубеж", - передает агентство. Ранее в американском минэнерго заявили, что администрация рассматривает различные способы снизить расходы американцев на энергоресурсы, включая возможность добровольного ограничения экспорта нефтепереработчиками. Как заявляет Пури, страна выполняет свои обязательства, касающиеся экспортных контрактов. Он также отметил, что отказ от выполнения этих обязательств подорвет доверие покупателей к индийским поставщикам, указывает агентство. По словам министра, отрасль сейчас находится в выгодном положении, поскольку в последние годы объемы нефтепереработки увеличились за счет инвестиций в производственные мощности. Добывающие компании, в том числе Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Co., также заинтересованы в инвестициях в индийский сектор нефтепереработки и ведут соответствующие переговоры, передает Блумберг.
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нефть, мировая экономика, индия, сша, saudi aramco
Нефть, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, Saudi Aramco
Индия продолжит экспорт дизеля, не следуя примеру США, пишет Bloomberg
Bloomberg: Индия намерена продолжить экспорт дизельного топлива, не следуя примеру США
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Индия продолжит экспорт дизельного топлива, в то время как США рассматривает возможность прекращения своих поставок, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури.
"Индия, занимающая в этом году второе место по объемам морского экспорта дизельного топлива, не планирует следовать примеру США, если те введут запрет на поставки за рубеж", - передает агентство.
Ранее в американском минэнерго заявили, что администрация рассматривает различные способы снизить расходы американцев на энергоресурсы, включая возможность добровольного ограничения экспорта нефтепереработчиками.
Как заявляет Пури, страна выполняет свои обязательства, касающиеся экспортных контрактов. Он также отметил, что отказ от выполнения этих обязательств подорвет доверие покупателей к индийским поставщикам, указывает агентство.
По словам министра, отрасль сейчас находится в выгодном положении, поскольку в последние годы объемы нефтепереработки увеличились за счет инвестиций в производственные мощности.
Добывающие компании, в том числе Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Co., также заинтересованы в инвестициях в индийский сектор нефтепереработки и ведут соответствующие переговоры, передает Блумберг.