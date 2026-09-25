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В Индии заявили о рисках из-за неурегулированных отношений с США

В Индии заявили о рисках из-за неурегулированных отношений с США - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Индии заявили о рисках из-за неурегулированных отношений с США

Экономика Индии в ближайшей перспективе столкнется с рядом проблем, связанных с неурегулированными отношениями с США и ростом мировых цен на энергоносители,... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:21+0300

2026-09-25T17:21+0300

2026-09-25T17:21+0300

мировая экономика

нефть

индия

сша

вашингтон

дональд трамп

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Экономика Индии в ближайшей перспективе столкнется с рядом проблем, связанных с неурегулированными отношениями с США и ростом мировых цен на энергоносители, заявил главный экономический советник правительства Индии Ананта Нагешваран. "Есть проблема неурегулированных отношений с США, которая началась с тарифных вопросов в прошлом году и до сих пор сохраняется", — сказал Нагешваран, выступая на банковском и экономическом форуме Государственного банка Индии в Мумбае, его слова приводит Economic Times. По словам чиновника, отношения Индии и США находятся в состоянии "неустойчивого равновесия" на фоне сохраняющихся разногласий по вопросам торговли. Нагешваран также отметил, что сохранение Индией независимого внешнеполитического курса может иметь экономические издержки, включая рост цен на энергоносители и перебои с поставками. Нью-Дели и Вашингтон пока не заключили торговый договор. При этом Индия сталкивается с дополнительным риском в виде вторичных санкций США за закупки российских энергоносителей. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана. Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать.

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сша

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мировая экономика, нефть, индия, сша, вашингтон, дональд трамп