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В Италии обсудят увеличение производства топлива
В Италии обсудят увеличение производства топлива - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Италии обсудят увеличение производства топлива
Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин 8... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:19+0300
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РИМ, 25 сен - ПРАЙМ. Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин 8 октября проведут встречу с представителями нефтеперерабатывающей отрасли для обсуждения увеличения производства топлива на фоне роста цен и рисков для энергоснабжения страны, говорится в сообщении министерства.
"Встреча будет посвящена анализу основных вопросов для оценки того, каким образом национальные нефтеперерабатывающие заводы могут увеличить производство основных продуктов, чтобы смягчить последствия нынешней международной ситуации для снабжения страны", - говорится в релизе.
На встречу приглашены представители Союза энергетики для мобильности (Unem), а также компаний Sonatrach, Socar-IP, Iplom, KPI, Alma Petroli, Ludoil/Isab, Eni, Saras и Innovhub.
Правительство Италии ранее до начала октября продлило меры по снижению акцизов на дизельное топливо, направленные на снижение расходов потребителей. Бензин с начала июля не входит в программу налоговых скидок.
В конце августа ассоциация по защите прав потребителей Codacons заявила, что средняя цена дизельного топлива на итальянских автомагистралях достигла исторического максимума, превысив рекорд марта 2022 года.
По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны составила 2,154 евро за литр, дизельного топлива – 2,338 евро по состоянию на пятницу 25 сентября. За последние почти три месяца бензин в Италии подорожал примерно на 19%, а дизельное топливо - почти на 24%.
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нефть, газ, италия, sonatrach, kpi, eni
Нефть, Газ, ИТАЛИЯ, Sonatrach, KPI, Eni
В Италии обсудят увеличение производства топлива
Министры экологии и энергетики Италии обсудят увеличение производства топлива
РИМ, 25 сен - ПРАЙМ. Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин 8 октября проведут встречу с представителями нефтеперерабатывающей отрасли для обсуждения увеличения производства топлива на фоне роста цен и рисков для энергоснабжения страны, говорится в сообщении министерства.
"Встреча будет посвящена анализу основных вопросов для оценки того, каким образом национальные нефтеперерабатывающие заводы могут увеличить производство основных продуктов, чтобы смягчить последствия нынешней международной ситуации для снабжения страны", - говорится в релизе.
На встречу приглашены представители Союза энергетики для мобильности (Unem), а также компаний Sonatrach, Socar-IP, Iplom, KPI, Alma Petroli, Ludoil/Isab, Eni, Saras и Innovhub.
Правительство Италии ранее до начала октября продлило меры по снижению акцизов на дизельное топливо, направленные на снижение расходов потребителей. Бензин с начала июля не входит в программу налоговых скидок.
В конце августа ассоциация по защите прав потребителей Codacons заявила, что средняя цена дизельного топлива на итальянских автомагистралях достигла исторического максимума, превысив рекорд марта 2022 года.
По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны составила 2,154 евро за литр, дизельного топлива – 2,338 евро по состоянию на пятницу 25 сентября. За последние почти три месяца бензин в Италии подорожал примерно на 19%, а дизельное топливо - почти на 24%.