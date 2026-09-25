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В Италии обсудят увеличение производства топлива

В Италии обсудят увеличение производства топлива - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Италии обсудят увеличение производства топлива

Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин 8... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T20:19+0300

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нефть

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РИМ, 25 сен - ПРАЙМ. Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин 8 октября проведут встречу с представителями нефтеперерабатывающей отрасли для обсуждения увеличения производства топлива на фоне роста цен и рисков для энергоснабжения страны, говорится в сообщении министерства. "Встреча будет посвящена анализу основных вопросов для оценки того, каким образом национальные нефтеперерабатывающие заводы могут увеличить производство основных продуктов, чтобы смягчить последствия нынешней международной ситуации для снабжения страны", - говорится в релизе. На встречу приглашены представители Союза энергетики для мобильности (Unem), а также компаний Sonatrach, Socar-IP, Iplom, KPI, Alma Petroli, Ludoil/Isab, Eni, Saras и Innovhub. Правительство Италии ранее до начала октября продлило меры по снижению акцизов на дизельное топливо, направленные на снижение расходов потребителей. Бензин с начала июля не входит в программу налоговых скидок. В конце августа ассоциация по защите прав потребителей Codacons заявила, что средняя цена дизельного топлива на итальянских автомагистралях достигла исторического максимума, превысив рекорд марта 2022 года. По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны составила 2,154 евро за литр, дизельного топлива – 2,338 евро по состоянию на пятницу 25 сентября. За последние почти три месяца бензин в Италии подорожал примерно на 19%, а дизельное топливо - почти на 24%.

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нефть, газ, италия, sonatrach, kpi, eni