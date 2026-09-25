Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для поставок нефти - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/koreja-873667588.html
Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для поставок нефти
Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для поставок нефти - 25.09.2026, ПРАЙМ
Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для поставок нефти
Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для обеспечения стабильных поставок мексиканской нефти корейским компаниям, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T01:19+0300
2026-09-25T01:19+0300
нефть
мексика
южная корея
клаудия шейнбаум
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873667588.jpg?1790288373
МЕХИКО, 25 сен - ПРАЙМ. Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для обеспечения стабильных поставок мексиканской нефти корейским компаниям, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен после переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. "Я еще раз выражаю свою искреннюю благодарность и также хочу поблагодарить за договоренность о сотрудничестве ради стабильного снабжения нефтью", - сказал Ли на совместной пресс-конференции в Мехико по итогам его визита. Президент Южной Кореи отметил, что ранее, в мае, в ходе телефонного разговора Шейнбаум оказала значительную поддержку поставкам мексиканской нефти корейским компаниям. По его словам, стороны договорились продолжать координацию для обеспечения стабильного снабжения и расширения двусторонней торговли. Ли также заявил, что Мексика и Южная Корея намерены создать канал диалога между профильными министерствами по вопросам нефти и других критически важных ресурсов. Стороны рассматривают Мексику как важного партнера в обеспечении цепочек поставок энергоресурсов и сырья. Еще одним результатом переговоров стало решение ускорить создание кредитного механизма объемом 100 миллионов долларов между экспортно-импортными банками двух стран. Он должен позволить мексиканским компаниям, приобретающим товары и услуги у корейских предприятий, а также корейским компаниям, инвестирующим в Мексику, получать финансовую поддержку для операций в цепочках поставок. Стороны также достигли принципиального соглашения о завершении переговоров по пересмотру соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций. Переговоры по его обновлению продолжались семь лет, и теперь государства намерены ускорить согласование технических вопросов и завершить пересмотр документа в краткие сроки. В рамках встречи Мексика и Южная Корея договорились расширять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и аэрокосмической промышленности, а также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны. Президент Мексики отметила, что по итогам визита стороны подписали 17 меморандумов о взаимопонимании в различных сферах - от экономики, финансов и технологий до культуры, образования, сельского хозяйства и безопасности. В 2025 году объем двусторонней торговли достиг 27 миллиардов долларов, а накопленные с 2006 года корейские инвестиции в Мексику превысили 11,5 миллиарда долларов.
мексика
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мексика, южная корея, клаудия шейнбаум
Нефть, МЕКСИКА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Клаудия Шейнбаум
01:19 25.09.2026
 
Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для поставок нефти

Ли Чжэ Мен: Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для поставок нефти

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЕХИКО, 25 сен - ПРАЙМ. Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для обеспечения стабильных поставок мексиканской нефти корейским компаниям, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен после переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
"Я еще раз выражаю свою искреннюю благодарность и также хочу поблагодарить за договоренность о сотрудничестве ради стабильного снабжения нефтью", - сказал Ли на совместной пресс-конференции в Мехико по итогам его визита.
Президент Южной Кореи отметил, что ранее, в мае, в ходе телефонного разговора Шейнбаум оказала значительную поддержку поставкам мексиканской нефти корейским компаниям. По его словам, стороны договорились продолжать координацию для обеспечения стабильного снабжения и расширения двусторонней торговли.
Ли также заявил, что Мексика и Южная Корея намерены создать канал диалога между профильными министерствами по вопросам нефти и других критически важных ресурсов. Стороны рассматривают Мексику как важного партнера в обеспечении цепочек поставок энергоресурсов и сырья.
Еще одним результатом переговоров стало решение ускорить создание кредитного механизма объемом 100 миллионов долларов между экспортно-импортными банками двух стран. Он должен позволить мексиканским компаниям, приобретающим товары и услуги у корейских предприятий, а также корейским компаниям, инвестирующим в Мексику, получать финансовую поддержку для операций в цепочках поставок.
Стороны также достигли принципиального соглашения о завершении переговоров по пересмотру соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций. Переговоры по его обновлению продолжались семь лет, и теперь государства намерены ускорить согласование технических вопросов и завершить пересмотр документа в краткие сроки.
В рамках встречи Мексика и Южная Корея договорились расширять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и аэрокосмической промышленности, а также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны.
Президент Мексики отметила, что по итогам визита стороны подписали 17 меморандумов о взаимопонимании в различных сферах - от экономики, финансов и технологий до культуры, образования, сельского хозяйства и безопасности. В 2025 году объем двусторонней торговли достиг 27 миллиардов долларов, а накопленные с 2006 года корейские инвестиции в Мексику превысили 11,5 миллиарда долларов.
 
НефтьМЕКСИКАЮЖНАЯ КОРЕЯКлаудия Шейнбаум
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала