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Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для поставок нефти

Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для поставок нефти - 25.09.2026, ПРАЙМ

Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для поставок нефти

Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для обеспечения стабильных поставок мексиканской нефти корейским компаниям, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T01:19+0300

2026-09-25T01:19+0300

2026-09-25T01:19+0300

нефть

мексика

южная корея

клаудия шейнбаум

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МЕХИКО, 25 сен - ПРАЙМ. Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать для обеспечения стабильных поставок мексиканской нефти корейским компаниям, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен после переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. "Я еще раз выражаю свою искреннюю благодарность и также хочу поблагодарить за договоренность о сотрудничестве ради стабильного снабжения нефтью", - сказал Ли на совместной пресс-конференции в Мехико по итогам его визита. Президент Южной Кореи отметил, что ранее, в мае, в ходе телефонного разговора Шейнбаум оказала значительную поддержку поставкам мексиканской нефти корейским компаниям. По его словам, стороны договорились продолжать координацию для обеспечения стабильного снабжения и расширения двусторонней торговли. Ли также заявил, что Мексика и Южная Корея намерены создать канал диалога между профильными министерствами по вопросам нефти и других критически важных ресурсов. Стороны рассматривают Мексику как важного партнера в обеспечении цепочек поставок энергоресурсов и сырья. Еще одним результатом переговоров стало решение ускорить создание кредитного механизма объемом 100 миллионов долларов между экспортно-импортными банками двух стран. Он должен позволить мексиканским компаниям, приобретающим товары и услуги у корейских предприятий, а также корейским компаниям, инвестирующим в Мексику, получать финансовую поддержку для операций в цепочках поставок. Стороны также достигли принципиального соглашения о завершении переговоров по пересмотру соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций. Переговоры по его обновлению продолжались семь лет, и теперь государства намерены ускорить согласование технических вопросов и завершить пересмотр документа в краткие сроки. В рамках встречи Мексика и Южная Корея договорились расширять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и аэрокосмической промышленности, а также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны. Президент Мексики отметила, что по итогам визита стороны подписали 17 меморандумов о взаимопонимании в различных сферах - от экономики, финансов и технологий до культуры, образования, сельского хозяйства и безопасности. В 2025 году объем двусторонней торговли достиг 27 миллиардов долларов, а накопленные с 2006 года корейские инвестиции в Мексику превысили 11,5 миллиарда долларов.

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нефть, мексика, южная корея, клаудия шейнбаум