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Министры энергетики стран ЕС обсудят высокие цены на энергоносители
Министры энергетики стран ЕС обсудят высокие цены на энергоносители - 25.09.2026, ПРАЙМ
Министры энергетики стран ЕС обсудят высокие цены на энергоносители
Министры энергетики стран Евросоюза на следующей неделе обсудят высокие цены на энергоносители и возможные меры для их снижения, при этом Еврокомиссия пока не... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:55+0300
2026-09-25T13:55+0300
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нефть
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БРЮССЕЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на следующей неделе обсудят высокие цены на энергоносители и возможные меры для их снижения, при этом Еврокомиссия пока не раскрывает, какие именно шаги рассматриваются, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Излишне говорить, что высокие цены на энергоносители и то, как мы можем наилучшим образом решить эту проблему, будут в числе главных вопросов повестки", - сказала она. По словам Итконен, встреча министров энергетики ЕС с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном состоится на следующей неделе. При этом представитель ЕК отказалась сообщить, какие конкретно меры могут обсуждаться. "У меня сегодня нет никаких заявлений или предположений относительно того, какими будут дальнейшие шаги, что именно они рассматривают и что конкретно будет обсуждаться", - сказала она. Итконен также сообщила, что на данный момент поставки газа в Евросоюзе остаются стабильными, однако назвала ситуацию на мировом энергетическом рынке крайне нестабильной и непредсказуемой на фоне высоких цен. Ранее Еврокомиссия заявляла, что изучает возможные меры в ответ на нынешний глобальный рост цен на ископаемое топливо, в том числе в координации со странами ЕС. В Брюсселе подчеркивали, что нынешняя ситуация отличается от энергетического кризиса 2022 года, который был связан прежде всего с проблемой поставок, тогда как сейчас ЕС сталкивается с глобальным ценовым кризисом. Еврокомиссия ранее также рекомендовала странам ЕС использовать предусмотренные законодательством послабления при заполнении газовых хранилищ, в том числе ориентироваться на уровень около 80% к началу отопительного сезона, чтобы избежать ажиотажных закупок и дополнительного давления на цены.
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нефть, газ, брюссель, ес, ек
Нефть, Газ, Брюссель, ЕС, ЕК
Министры энергетики стран ЕС обсудят высокие цены на энергоносители
Итконен: министры энергетики ЕС на следующей неделе обсудят высокие цены на энергоносители
БРЮССЕЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на следующей неделе обсудят высокие цены на энергоносители и возможные меры для их снижения, при этом Еврокомиссия пока не раскрывает, какие именно шаги рассматриваются, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Излишне говорить, что высокие цены на энергоносители и то, как мы можем наилучшим образом решить эту проблему, будут в числе главных вопросов повестки", - сказала она.
По словам Итконен, встреча министров энергетики ЕС с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном состоится на следующей неделе. При этом представитель ЕК отказалась сообщить, какие конкретно меры могут обсуждаться.
"У меня сегодня нет никаких заявлений или предположений относительно того, какими будут дальнейшие шаги, что именно они рассматривают и что конкретно будет обсуждаться", - сказала она.
Итконен также сообщила, что на данный момент поставки газа в Евросоюзе остаются стабильными, однако назвала ситуацию на мировом энергетическом рынке крайне нестабильной и непредсказуемой на фоне высоких цен.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что изучает возможные меры в ответ на нынешний глобальный рост цен на ископаемое топливо, в том числе в координации со странами ЕС. В Брюсселе подчеркивали, что нынешняя ситуация отличается от энергетического кризиса 2022 года, который был связан прежде всего с проблемой поставок, тогда как сейчас ЕС сталкивается с глобальным ценовым кризисом.
Еврокомиссия ранее также рекомендовала странам ЕС использовать предусмотренные законодательством послабления при заполнении газовых хранилищ, в том числе ориентироваться на уровень около 80% к началу отопительного сезона, чтобы избежать ажиотажных закупок и дополнительного давления на цены.