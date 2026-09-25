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Рынок акций РФ в начале торгов снижается

Рынок акций РФ в начале торгов снижается - 25.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ в начале торгов снижается

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы снижается, основной индекс пробил вниз круглую отметку в 2300 пунктов, и текущие уровни будут... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T10:11+0300

2026-09-25T10:11+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы снижается, основной индекс пробил вниз круглую отметку в 2300 пунктов, и текущие уровни будут неизменными в отсутствие позитивных новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 9.47 мск опускается на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 2299,46 пункта. "В нефтегазовом секторе вчера преобладала крайне сдержанная динамика котировок. Сегмент поддержало развитие ралли нефтяных котировок – цены на Brent вышли в середину диапазона 100-110 долларов за баррель на ослаблениях надежд на скорую нормализацию ситуации на Ближнем Востоке", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Сейчас же ноябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет почти на 1%, до 105,6 доллара за баррель. В лидерах снижения котировок - акции "Московского кредитного банка" (−3,85%), "М.Видео" (−2,24%), "Сегежи" (−1,79%), "Самолета" (−1,74%), "Северстали" (−1,62%). В лидерах роста стоимости - акции "Полюса" (+2,01%), "Селигдара" (+1,43%), "Россетей Центра и Приволжья" (+0,97%), "Циана" (+0,50%), "Магнита" (+0,19%). Сегодня рынок акций, по нашему мнению, останется в режиме ожидания новостей, добавляет Локтюхов. Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают, что позитивный внешний фон может вернуть индекс Мосбиржи к 2350 пунктам, нейтральный же сценарий предполагает консолидацию вблизи 2300 пунктов.

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рынок, торги, индексы, евгений локтюхов, мосбиржа, brent, псб