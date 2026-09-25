https://1prime.ru/20260925/novoshakhtinskiy--873669838.html

Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки

Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки - 25.09.2026, ПРАЙМ

Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки

Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения на фоне воздушной атаки на Ростовскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T08:57+0300

2026-09-25T08:57+0300

2026-09-25T08:57+0300

нефть

россия

ростовская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873669838.jpg?1790315849

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения на фоне воздушной атаки на Ростовскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов, пострадавших нет, предприятие временно приостановило работу", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что информация о разрушениях из-за воздушной атаки в Ростовской области уточняется.

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, ростовская область