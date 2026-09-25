https://1prime.ru/20260925/novoshakhtinskiy--873669838.html
Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки
Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки - 25.09.2026, ПРАЙМ
Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки
Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения на фоне воздушной атаки на Ростовскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T08:57+0300
2026-09-25T08:57+0300
2026-09-25T08:57+0300
нефть
россия
ростовская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873669838.jpg?1790315849
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения на фоне воздушной атаки на Ростовскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов, пострадавших нет, предприятие временно приостановило работу", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что информация о разрушениях из-за воздушной атаки в Ростовской области уточняется.
ростовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, ростовская область
Нефть, РОССИЯ, Ростовская область
Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки
Слюсарь сообщил о повреждении Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за воздушной атаки
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения на фоне воздушной атаки на Ростовскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов, пострадавших нет, предприятие временно приостановило работу", - говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что информация о разрушениях из-за воздушной атаки в Ростовской области уточняется.