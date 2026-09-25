Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/novoshakhtinskiy--873669838.html
Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки
Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки - 25.09.2026, ПРАЙМ
Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки
Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения на фоне воздушной атаки на Ростовскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T08:57+0300
2026-09-25T08:57+0300
нефть
россия
ростовская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873669838.jpg?1790315849
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения на фоне воздушной атаки на Ростовскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов, пострадавших нет, предприятие временно приостановило работу", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что информация о разрушениях из-за воздушной атаки в Ростовской области уточняется.
ростовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, ростовская область
Нефть, РОССИЯ, Ростовская область
08:57 25.09.2026
 
Новошахтинский ЗНП поврежден в результате воздушной атаки

Слюсарь сообщил о повреждении Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за воздушной атаки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения на фоне воздушной атаки на Ростовскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов, пострадавших нет, предприятие временно приостановило работу", - говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что информация о разрушениях из-за воздушной атаки в Ростовской области уточняется.
 
НефтьРОССИЯРостовская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала