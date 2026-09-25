https://1prime.ru/20260925/putin-873683601.html

Путин поздравил "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска Lada Azimut

Путин поздравил "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ

Путин поздравил "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска Lada Azimut

Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив предприятия АО "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска кроссовера Lada Azimut, отметил, что этот автомобиль, | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:31+0300

2026-09-25T13:31+0300

2026-09-25T13:36+0300

бизнес

промышленность

тольятти

владимир путин

максим соколов

автоваз

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873683601.jpg?1790332606

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив предприятия АО "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска кроссовера Lada Azimut, отметил, что этот автомобиль, являющийся полностью отечественной разработкой, станет вкладом в развитие автомобильной промышленности РФ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала "АвтоВАЗа", - говорится в поздравлении. Путин выразил надежду, что, ориентируясь на передовой отраслевой опыт и современные требования к качеству, надежности, безопасности автомобилей, коллектив предприятия продолжит пополнять линейку своей продукции, претворять в жизнь интересные перспективные проекты, которые получат признание многочисленных клиентов и партнеров. "Еще раз поздравляю со знаменательным событием. Желаю больших достижений, удачи и всего наилучшего", - добавил он. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров. Позже Соколов объявлял, что старт серийного производства кроссовера Azimut состоится на заводе в Тольятти 25 сентября.

тольятти

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, тольятти, владимир путин, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra