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Путин поздравил "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Путин поздравил "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска Lada Azimut
Путин поздравил "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ
Путин поздравил "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска Lada Azimut
Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив предприятия АО "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска кроссовера Lada Azimut, отметил, что этот автомобиль, | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:31+0300
2026-09-25T13:36+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив предприятия АО "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска кроссовера Lada Azimut, отметил, что этот автомобиль, являющийся полностью отечественной разработкой, станет вкладом в развитие автомобильной промышленности РФ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала "АвтоВАЗа", - говорится в поздравлении. Путин выразил надежду, что, ориентируясь на передовой отраслевой опыт и современные требования к качеству, надежности, безопасности автомобилей, коллектив предприятия продолжит пополнять линейку своей продукции, претворять в жизнь интересные перспективные проекты, которые получат признание многочисленных клиентов и партнеров. "Еще раз поздравляю со знаменательным событием. Желаю больших достижений, удачи и всего наилучшего", - добавил он. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров. Позже Соколов объявлял, что старт серийного производства кроссовера Azimut состоится на заводе в Тольятти 25 сентября.
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бизнес, промышленность, тольятти, владимир путин, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Промышленность, ТОЛЬЯТТИ, Владимир Путин, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
13:31 25.09.2026 (обновлено: 13:36 25.09.2026)
 
Путин поздравил "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска Lada Azimut

Путин: кроссовер Lada Azimut станет вкладом в развитие автомобильной промышленности России

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив предприятия АО "АвтоВАЗ" с началом серийного выпуска кроссовера Lada Azimut, отметил, что этот автомобиль, являющийся полностью отечественной разработкой, станет вкладом в развитие автомобильной промышленности РФ.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала "АвтоВАЗа", - говорится в поздравлении.
Путин выразил надежду, что, ориентируясь на передовой отраслевой опыт и современные требования к качеству, надежности, безопасности автомобилей, коллектив предприятия продолжит пополнять линейку своей продукции, претворять в жизнь интересные перспективные проекты, которые получат признание многочисленных клиентов и партнеров.
"Еще раз поздравляю со знаменательным событием. Желаю больших достижений, удачи и всего наилучшего", - добавил он.
Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров. Позже Соколов объявлял, что старт серийного производства кроссовера Azimut состоится на заводе в Тольятти 25 сентября.
 
БизнесПромышленностьТОЛЬЯТТИВладимир ПутинМаксим СоколовАвтоВАЗLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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