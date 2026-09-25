https://1prime.ru/20260925/rosneft-873688240.html

"Роснефть" стала единственным участником аукционов на участки в Югре

"Роснефть" стала единственным участником аукционов на участки в Югре - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Роснефть" стала единственным участником аукционов на участки в Югре

"Роснефть" стала единственным участником в аукционах на право пользования двумя нефтяными участками, расположенными вблизи активов компании в Ханты-Мансийском... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T15:26+0300

2026-09-25T15:26+0300

2026-09-25T15:26+0300

нефть

россия

хмао-югра

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873688240.jpg?1790339182

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Роснефть" стала единственным участником в аукционах на право пользования двумя нефтяными участками, расположенными вблизи активов компании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре): "Приразломный-3" и "Северо-Салымский-3", следует из данных торговой площадки ГИС "Торги". Согласно материалам торговой площадки, на участие в аукционе на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (нефть, газ, конденсат) на участке недр "Приразломный-3", а также в торгах на участок недр "Северо-Салымский-3" была подана одна заявка, которая не была отозвана - от компании "Роснефть". Отмечается, что заявка и прилагаемые к ней документы соответствуют требованиям закона России "О недрах" и правилам, решению о проведении аукциона, а также требованиям к аукционной документации. Уточняется, что по итогам аукционной комиссии было принято решение о получении права пользования недрами, а также лицензии на два нефтяных участка компанией "Роснефть". "Предоставить право пользования участком недр "Приразломный-3" единственному участнику аукциона - Публичное акционерное общество "НК "Роснефть", заявка которого признана соответствующей требованиям... Оформить лицензию публичное акционерное общество "НК "Роснефть" на право пользования недрами", - говорится в документах, размещенных на платформе ГИС "Торги". "Предоставить право пользования участком недр "Северо-Салымский-3" единственному участнику аукциона - Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"... Оформить лицензию публичное акционерное общество "НК "Роснефть" на право пользования недрами", - добавляется в другом документе торговой площадки. Платеж за пользование недрами, который компании необходимо внести для получения участка "Приразломный-3", составит 25,2 миллиона рублей, для участка "Северо-Салымский-3" - 3,7 миллиона рублей. Торги будут проведены 8 октября. Срок пользования участкам недр составляет 25 лет и исчисляется с даты государственной регистрации лицензии. Участок "Приразломный-3" обладает извлекаемыми ресурсами нефти по категории D1 в объеме 27,65 миллиона тонн, D2 - 145 тысяч тонн. На участке недр "Северо-Салымский-3" извлекаемые ресурсы категории D1 составляют 4,15 миллиона тонн нефти. Указанные участки расположены около разрабатываемых "РН-Юганскнефтегазом" (ключевым добычным активом "Роснефти") нефтяных месторождений - Северо-Салымского, Приразломного и Приобского.

хмао-югра

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, хмао-югра, роснефть