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"Татнефть" нарастила добычу нефти в первом полугодии на 6,7%

"Татнефть" нарастила добычу нефти в первом полугодии на 6,7% - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Татнефть" нарастила добычу нефти в первом полугодии на 6,7%

"Татнефть" нарастила добычу нефти в первом полугодии текущего года на 6,7% - до 14,319 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:52+0300

2026-09-25T11:52+0300

2026-09-25T11:52+0300

нефть

татарстан

татнефть

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Татнефть" нарастила добычу нефти в первом полугодии текущего года на 6,7% - до 14,319 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. Добыча газа компанией выросла на 6,6%, до 469 миллионов кубометров. Среди основных событий и факторов, которые повлияли на основные операционные показатели, "Татнефть" называет потребление нефти и нефтепродуктов, действие соглашения ОПЕК+, динамику цен на нефть, обменный курс рубля и темпы инфляции, регуляторную среду, политическую ситуацию в мире, вывод из строя нефтегазовой инфраструктуры. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".

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нефть, татарстан, татнефть, опек