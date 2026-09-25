https://1prime.ru/20260925/tatneft-873677227.html
"Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в I полугодии на 9,6%
"Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в I полугодии на 9,6% - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в I полугодии на 9,6%
"Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в первом полугодии на 9,6%, до 7,979 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T11:54+0300
2026-09-25T11:54+0300
2026-09-25T11:54+0300
нефть
татарстан
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873677227.jpg?1790326474
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в первом полугодии на 9,6%, до 7,979 миллиона тонн, следует из отчета эмитента.
В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 8,831 миллиона тонн.
Производство газопродуктов составило 518 тысяч тонн, что на 9,1% больше, чем год назад.
"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, татарстан, татнефть
Нефть, ТАТАРСТАН, Татнефть
"Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в I полугодии на 9,6%
"Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в I полугодии на 9,6%
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в первом полугодии на 9,6%, до 7,979 миллиона тонн, следует из отчета эмитента.
В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 8,831 миллиона тонн.
Производство газопродуктов составило 518 тысяч тонн, что на 9,1% больше, чем год назад.
"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".