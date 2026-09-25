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"Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в I полугодии на 9,6%

"Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в I полугодии на 9,6% - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в I полугодии на 9,6%

"Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в первом полугодии на 9,6%, до 7,979 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:54+0300

2026-09-25T11:54+0300

2026-09-25T11:54+0300

нефть

татарстан

татнефть

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Татнефть" снизила производство нефтепродуктов в первом полугодии на 9,6%, до 7,979 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 8,831 миллиона тонн. Производство газопродуктов составило 518 тысяч тонн, что на 9,1% больше, чем год назад. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".

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нефть, татарстан, татнефть