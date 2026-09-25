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"Татнефть" в I полугодии снизила капитальные затраты на 7,9% - 25.09.2026, ПРАЙМ
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"Татнефть" в I полугодии снизила капитальные затраты на 7,9%
"Татнефть" в I полугодии снизила капитальные затраты на 7,9% - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Татнефть" в I полугодии снизила капитальные затраты на 7,9%
Капитальные затраты "Татнефти" в первом полугодии 2026 года снизились на 7,9% в годовом выражении, до 62,5 миллиарда рублей, следует из материалов компании. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:18+0300
2026-09-25T12:18+0300
бизнес
нефть
татарстан
татнефть
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Татнефти" в первом полугодии 2026 года снизились на 7,9% в годовом выражении, до 62,5 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Показатель за первое полугодие 2025 года составлял 67,8 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила в отчетном периоде 29,8%, при этом показатель за первое полугодие прошлого года был пересмотрен - до 19% против 16,7%, заявленных ранее. Свободный денежный поток вырос почти в 4 раза – до 145,5 миллиарда рублей. Отрицательный чистый долг компании составил 133,4 миллиарда рублей после чистого долга в 6,3 миллиарда рублей годом ранее. Отношение чистого долга к EBITDA составило минус 29,7% против пересмотренного показателя на конец 2025 года в 2,9%. Рентабельность капитала выросла до 12,1% c 4,4% (по пересмотренным данным) годом ранее. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".
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192
40
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бизнес, нефть, татарстан, татнефть
Бизнес, Нефть, ТАТАРСТАН, Татнефть
12:18 25.09.2026
 
"Татнефть" в I полугодии снизила капитальные затраты на 7,9%

Капитальные затраты "Татнефти" в первом полугодии снизились на 7,9%

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Татнефти" в первом полугодии 2026 года снизились на 7,9% в годовом выражении, до 62,5 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Показатель за первое полугодие 2025 года составлял 67,8 миллиарда рублей.
Рентабельность по EBITDA составила в отчетном периоде 29,8%, при этом показатель за первое полугодие прошлого года был пересмотрен - до 19% против 16,7%, заявленных ранее. Свободный денежный поток вырос почти в 4 раза – до 145,5 миллиарда рублей. Отрицательный чистый долг компании составил 133,4 миллиарда рублей после чистого долга в 6,3 миллиарда рублей годом ранее.
Отношение чистого долга к EBITDA составило минус 29,7% против пересмотренного показателя на конец 2025 года в 2,9%. Рентабельность капитала выросла до 12,1% c 4,4% (по пересмотренным данным) годом ранее.
"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".
 
БизнесНефтьТАТАРСТАНТатнефть
 
 
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