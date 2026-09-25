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Мировые цены на нефть снижаются на 2,5% - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть снижаются на 2,5%
Мировые цены на нефть снижаются на 2,5% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются на 2,5%
Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 2,5%, неделю также готовятся завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:22+0300
2026-09-25T20:22+0300
нефть
торги
ближний восток
сша
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 2,5%, неделю также готовятся завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.02 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,48% относительно предыдущего закрытия - до 103,97 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,51%, до 92,22 доллара за баррель. С начала недели Brent подешевел на 6,8%, WTI - на 5,7%. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, рассчитывая на мирное завершение конфликта. "Дипломатические надежды, по сути, помогают ценам на нефть пережить последние военные удары на Ближнем Востоке: несмотря на эти атаки, цены на нефть демонстрируют умеренное снижение", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика KCM по торговле Тима Уотерера (Tim Waterer). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 сентября их число выросло на 3 - до 455 установок.
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нефть, торги, ближний восток, сша
Нефть, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США
20:22 25.09.2026
 
Мировые цены на нефть снижаются на 2,5%

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103 долларов за баррель

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 2,5%, неделю также готовятся завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.02 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,48% относительно предыдущего закрытия - до 103,97 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,51%, до 92,22 доллара за баррель.
С начала недели Brent подешевел на 6,8%, WTI - на 5,7%. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, рассчитывая на мирное завершение конфликта.
"Дипломатические надежды, по сути, помогают ценам на нефть пережить последние военные удары на Ближнем Востоке: несмотря на эти атаки, цены на нефть демонстрируют умеренное снижение", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика KCM по торговле Тима Уотерера (Tim Waterer).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 сентября их число выросло на 3 - до 455 установок.
 
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