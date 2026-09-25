https://1prime.ru/20260925/ukraina-873673351.html
В четырех областях Украины часть абонентов осталась без света
В четырех областях Украины часть абонентов осталась без света - 25.09.2026, ПРАЙМ
В четырех областях Украины часть абонентов осталась без света
Часть абонентов в четырех областях Украины осталась без электроснабжения, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго". | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:42+0300
2026-09-25T10:42+0300
2026-09-25T10:42+0300
украина
полтавская область
укрэнерго
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Часть абонентов в четырех областях Украины осталась без электроснабжения, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. В сообщении также говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий обесточены около 150 населенных пунктов в Сумской и Полтавской областях.
украина
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украина, полтавская область, укрэнерго
УКРАИНА, Полтавская область, Укрэнерго
В четырех областях Украины часть абонентов осталась без света
"Укрэнерго": часть абонентов в четырех областях Украины осталась без электроснабжения
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Часть абонентов в четырех областях Украины осталась без электроснабжения, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. В сообщении также говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий обесточены около 150 населенных пунктов в Сумской и Полтавской областях.