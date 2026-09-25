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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,51 рубля
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,51 рубля - 25.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,51 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,51 рубля, следует из данных Московской... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T19:28+0300
2026-09-25T19:28+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек и составил 12,51 рубля. Юань за рабочую неделю упал на 7 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,41-12,71 рубля.
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рынок, юань, рубль, мосбиржа, торги
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Мосбиржа, Торги
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,51 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос на 9 коп и составил 12,51 рубля
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,51 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек и составил 12,51 рубля.
Юань за рабочую неделю упал на 7 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,41-12,71 рубля.