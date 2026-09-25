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Юань на неделе продолжил "утаптывать" уровень 12,5 рубля на Мосбирже

Юань на неделе продолжил "утаптывать" уровень 12,5 рубля на Мосбирже - 25.09.2026, ПРАЙМ

Юань на неделе продолжил "утаптывать" уровень 12,5 рубля на Мосбирже

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил стабилизироваться немного выше психологического уровня... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T22:13+0300

2026-09-25T22:13+0300

2026-09-25T22:13+0300

китайский юань

рынок

антон силуанов

алексей заботкин

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мосбиржа

мнения аналитиков

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил стабилизироваться немного выше психологического уровня 12,5 рубля - после сильных колебаний конца лета – начала осени.Волатильность курса повысилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,41-12,71 рубля за юань.Курс юаня повышался два дня на неделе и три - снижался. В итоге китайская валюта умеренно подешевела за неделю после такого же по величине роста неделей ранее.Стабилизации курса рубля способствовали, скорее всего, разнонаправленные локальные денежные потоки на малоликвидном рынке. Психологическая поддержка рублю продолжила приходить от текущей высокой стоимости нефти – преимущественно выше 100 долларов за баррель марки Brent. Также на рынок приходила валютная выручка от июльской продажи нефти, когда она дорожала.В то же время рост импорта и сохранение геополитической неопределенности на фоне развития темы "адских санкций" против РФ давили на рубль.Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,52% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,90% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,52 - +0,97%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 7 копеек и составил 12,51 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 14 копеек до 84,34 рубля, а евро – упал на 80 копеек до 95,87 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,7 тысяч, как и неделей ранее.Курс попытался вырастиКитайская валюта в начале недели протестировала поддержку в 12,5 рубля, оттолкнулась от нее вверх и пошла в направлении 12,7 рубля.При этом игроки рынка анализировали значимые для рубля новости. В частности, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что сдвиг по траектории бюджетной политики не исключает снижения ключевой ставки Банка России в 2027 году, но это будет медленнее ожиданий начала года.По последнему – июльскому – прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка за 2026 год составит 14,5-14,6%, а за 2027 год – 10,5-12,5%.По предварительным данным Минфина, дефицит бюджета в январе–августе составил 5,79 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. При этом правительство РФ прогнозировало по итогам года показатель на уровне 1,6%. Дефицит бюджета в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Бюджет на 2027 год планировалось сократить до 1,2% ВВП. Однако Силуанов отметил, что российские власти подготовили бюджет на следующий год с дефицитом около 2% ВВП.Банк России будет своевременно реагировать на любые изменения в инфляции, чтобы та никого не удивила, заявил на этом фоне зампред регулятора Алексей Заботкин.Наконец, ЦБ РФ напомнил, что важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не препятствовали снижению инфляционного давления.ПрогнозыВ конце недели курс юаня к российской валюте корректировался вниз – к отметке 12,5 рубля. При этом игроки слушали главу Миинфина РФ Антона Силуанова, который заявил, что ведомство заложило в проект бюджета на следующую трехлетку плавный выход на бюджетное правило к 2029 году.Кроме того, он заявил, что общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 триллионов рублей в год.При этом цена отсечения для нефти Urals по бюджетному правилу со следующего года будет установлена на уровне 50 долларов за баррель при текущих 59 долларах, предложили в Минфине.Силуанов заявил, что Минфин РФ планирует дополнительно пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на суму от 600 миллиардов до триллиона рублей в текущем году.Таким образом, рубль в конце третьего – начале четвертого квартала находится под воздействием противоречивых факторов. Прохождение пика налогового периода сентября снизит предложение экспортерами валюты на продажу.В итоге на следующей неделе курс юаня на Мосбирже может еще раз попробовать оттолкнуться вверх от уровня 12,5 рубля.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, антон силуанов, алексей заботкин, банк россии, минфин, мосбиржа, мнения аналитиков