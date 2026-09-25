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Жапаров рассказал о планах обеспечить жильем всех нуждающихся в Киргизии - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Жапаров рассказал о планах обеспечить жильем всех нуждающихся в Киргизии
Жапаров рассказал о планах обеспечить жильем всех нуждающихся в Киргизии - 25.09.2026, ПРАЙМ
Жапаров рассказал о планах обеспечить жильем всех нуждающихся в Киргизии
Власти Киргизии рассчитывают до 2030 года обеспечить жильем всех нуждающихся, сообщил президент республики Садыр Жапаров. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:40+0300
2026-09-25T13:40+0300
киргизия
бишкек
садыр жапаров
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БИШКЕК, 25 сен - ПРАЙМ. Власти Киргизии рассчитывают до 2030 года обеспечить жильем всех нуждающихся, сообщил президент республики Садыр Жапаров. "Государство ставит перед собой долгосрочную задачу - к 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи в Кыргызстане", - приводит пресс-служба главы государства речь Жапарова на церемонии открытия жилого комплекса в Бишкеке. По словам президента, в настоящее время потребность в жилье по стране испытывают порядка 150–200 тысяч семей, из них около 100 тысяч семей планируется обеспечить жильем в 2026–2027 годах. "К 2030 году Государственная ипотечная компания планирует расширить строительство жилья в районных центрах, малых городах и селах. Особое внимание будет уделено обновлению и модернизации частного жилого фонда, в том числе домов, построенных в середине прошлого века", - рассказал лидер страны.
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киргизия, бишкек, садыр жапаров
КИРГИЗИЯ, Бишкек, Садыр Жапаров
13:40 25.09.2026
 
Жапаров рассказал о планах обеспечить жильем всех нуждающихся в Киргизии

Жапаров: власти Киргизии рассчитывают до 2030 года обеспечить жильем всех нуждающихся

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БИШКЕК, 25 сен - ПРАЙМ. Власти Киргизии рассчитывают до 2030 года обеспечить жильем всех нуждающихся, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Государство ставит перед собой долгосрочную задачу - к 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи в Кыргызстане", - приводит пресс-служба главы государства речь Жапарова на церемонии открытия жилого комплекса в Бишкеке.
По словам президента, в настоящее время потребность в жилье по стране испытывают порядка 150–200 тысяч семей, из них около 100 тысяч семей планируется обеспечить жильем в 2026–2027 годах.
"К 2030 году Государственная ипотечная компания планирует расширить строительство жилья в районных центрах, малых городах и селах. Особое внимание будет уделено обновлению и модернизации частного жилого фонда, в том числе домов, построенных в середине прошлого века", - рассказал лидер страны.
 
КИРГИЗИЯБишкекСадыр Жапаров
 
 
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