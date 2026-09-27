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Эксперт объяснила, как платить по кредиту, если потеряли работу
Эксперт объяснила, как платить по кредиту, если потеряли работу - 27.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, как платить по кредиту, если потеряли работу
Потеря работы и дохода не прекращает обязательства заемщика по кредиту, но дает ему основания для пересмотра порядка его погашения. Как рассказала агентству... | 27.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-27T03:03+0300
2026-09-27T03:03+0300
2026-09-27T03:03+0300
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МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Потеря работы и дохода не прекращает обязательства заемщика по кредиту, но дает ему основания для пересмотра порядка его погашения. Как рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, в первую очередь, заемщику необходимо оценить, какую сумму удастся ежемесячно направлять на платежи, и письменно сообщить кредитору об изменении финансового положения, приложив подтверждающие документы.В первую очередь заемщику нужно трезво оценить, какую сумму он сможет вносить ежемесячно. После этого необходимо письменно уведомить банк об изменении финансового положения, обязательно приложив подтверждающие документы."В обращении к кредитору следует четко указать причину снижения дохода и желаемый вариант решения: например, какой именно платеж вносить или какая отсрочка потребуется. В зависимости от вида кредита можно претендовать на кредитные или ипотечные каникулы", - говорит Фрумина.Согласно закону "О потребительском кредите", заемщик может получить льготный период до шести месяцев. Для этого его среднемесячный доход за последние два месяца должен упасть более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущий год. Право на ипотечные каникулы регулируется отдельной статьей того же закона.Если у человека оформлена страховка, стоит проверить, входит ли потеря работы в перечень страховых случаев. Сам факт наличия полиса при выдаче кредита этого не гарантирует, поэтому нужно внимательно изучить договор и обратиться к страховщику с заявлением о выплате.Если перечисленные меры не помогают, заемщик может попросить у банка реструктуризацию долга. Она позволяет уменьшить ежемесячный платеж за счет продления срока кредита или временно изменить график выплат. Все условия обсуждаются индивидуально с кредитором.Еще один вариант — рефинансирование, то есть получение нового кредита для погашения старых. Это имеет смысл, если новые условия окажутся выгоднее. "В случае с ипотекой заемщик может рассмотреть самостоятельную продажу заложенной квартиры, чтобы погасить долг. Порядок такой продажи установлен законом "Об ипотеке", - заключает эксперт.
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финансы, банки, общество , рынок труда, кредит
Финансы, Банки, Общество , рынок труда, кредит
Эксперт объяснила, как платить по кредиту, если потеряли работу
Фрумина раскрыла порядок действий заемщика при снижении дохода
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Потеря работы и дохода не прекращает обязательства заемщика по кредиту, но дает ему основания для пересмотра порядка его погашения. Как рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, в первую очередь, заемщику необходимо оценить, какую сумму удастся ежемесячно направлять на платежи, и письменно сообщить кредитору об изменении финансового положения, приложив подтверждающие документы.
В первую очередь заемщику нужно трезво оценить, какую сумму он сможет вносить ежемесячно. После этого необходимо письменно уведомить банк об изменении финансового положения, обязательно приложив подтверждающие документы.
"В обращении к кредитору следует четко указать причину снижения дохода и желаемый вариант решения: например, какой именно платеж вносить или какая отсрочка потребуется. В зависимости от вида кредита можно претендовать на кредитные или ипотечные каникулы", - говорит Фрумина.
Согласно закону "О потребительском кредите", заемщик может получить льготный период до шести месяцев. Для этого его среднемесячный доход за последние два месяца должен упасть более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущий год. Право на ипотечные каникулы регулируется отдельной статьей того же закона.
Эксперт рассказал, как повысить шансы получить кредит
Если у человека оформлена страховка, стоит проверить, входит ли потеря работы в перечень страховых случаев. Сам факт наличия полиса при выдаче кредита этого не гарантирует, поэтому нужно внимательно изучить договор и обратиться к страховщику с заявлением о выплате.
Если перечисленные меры не помогают, заемщик может попросить у банка реструктуризацию долга. Она позволяет уменьшить ежемесячный платеж за счет продления срока кредита или временно изменить график выплат. Все условия обсуждаются индивидуально с кредитором.
Еще один вариант — рефинансирование, то есть получение нового кредита для погашения старых. Это имеет смысл, если новые условия окажутся выгоднее. "В случае с ипотекой заемщик может рассмотреть самостоятельную продажу заложенной квартиры, чтобы погасить долг. Порядок такой продажи установлен законом "Об ипотеке", - заключает эксперт.