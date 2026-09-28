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Аэропорт Чукотки оборудовали новым радиолокатором

Аэропорт Чукотки оборудовали новым радиолокатором - 28.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Чукотки оборудовали новым радиолокатором

Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") оборудовала аэропорт чукотского поселения Кепервеем новым радиолокатором, сообщил "Ростех". | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T08:33+0300

2026-09-28T08:33+0300

2026-09-28T08:33+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") оборудовала аэропорт чукотского поселения Кепервеем новым радиолокатором, сообщил "Ростех". "Наша компания "Азимут" установила новый радиолокатор АОРЛ-АМИ 2700 в аэропорту чукотского национального поселения Кепервеема. Это важный транспортный узел, обеспечивающий регулярное сообщение района с Магаданом и Анадырем", - говорится в сообщении. Отмечается, что локатор позволяет максимально точно определять положение самолетов и увеличить пропускную способность аэропорта. Кроме того, он уменьшает нагрузку на диспетчерские службы воздушной гавани. "Радар адаптирован к экстремальным условиям Крайнего Севера, отличается компактностью, низким энергопотреблением и возможностью быстрой замены узлов без привлечения специалистов", - добавили в "Ростехе". Такой радиолокатор уже успешно эксплуатируется на Курильских островах, в Махачкале, Грозном и в Абхазии, подчеркнули в госкорпорации.

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курильские острова

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