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В Китае состоялся пуск реактора седьмого блока Тяньванской АЭС

В Китае состоялся пуск реактора седьмого блока Тяньванской АЭС - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Китае состоялся пуск реактора седьмого блока Тяньванской АЭС

В Китае состоялся пуск реактора построенного с участием России седьмого блока Тяньванской АЭС, сообщил "Росатом". | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:02+0300

2026-09-28T17:02+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. В Китае состоялся пуск реактора построенного с участием России седьмого блока Тяньванской АЭС, сообщил "Росатом"."Реактор энергоблока №7 АЭС "Тяньвань" выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ)", - говорится в сообщении."Достижение МКУ подтверждает, что реактор впервые переведен в состояние, при котором в активной зоне осуществляется самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция", - подчеркивает "Росатом".Сотрудничество с китайскими атомщиками демонстрирует высочайшую слаженность и эффективность, отметил глава "Росатома" Алексей Лихачев.Работы по сооружению 7-го и 8-го блоков Тяньванской АЭС начались чуть более пяти лет назад, напомнил он."А сегодня, можно сказать, забилось сердце реактора на 7-м энергоблоке. Это большой успех и отличный результат нашего взаимодействия", – сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении.Далее специалистам предстоит провести ряд испытаний и постепенно поднять мощность реакторной установки, а затем подключить новый энергоблок к энергосистеме.АЭС "Тяньвань" – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

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