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В Китае состоялся пуск реактора седьмого блока Тяньванской АЭС - 28.09.2026, ПРАЙМ
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В Китае состоялся пуск реактора седьмого блока Тяньванской АЭС
В Китае состоялся пуск реактора седьмого блока Тяньванской АЭС - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Китае состоялся пуск реактора седьмого блока Тяньванской АЭС
В Китае состоялся пуск реактора построенного с участием России седьмого блока Тяньванской АЭС, сообщил "Росатом". | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:02+0300
2026-09-28T17:24+0300
россия
китай
росатом
аэс
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. В Китае состоялся пуск реактора построенного с участием России седьмого блока Тяньванской АЭС, сообщил "Росатом"."Реактор энергоблока №7 АЭС "Тяньвань" выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ)", - говорится в сообщении."Достижение МКУ подтверждает, что реактор впервые переведен в состояние, при котором в активной зоне осуществляется самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция", - подчеркивает "Росатом".Сотрудничество с китайскими атомщиками демонстрирует высочайшую слаженность и эффективность, отметил глава "Росатома" Алексей Лихачев.Работы по сооружению 7-го и 8-го блоков Тяньванской АЭС начались чуть более пяти лет назад, напомнил он."А сегодня, можно сказать, забилось сердце реактора на 7-м энергоблоке. Это большой успех и отличный результат нашего взаимодействия", – сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении.Далее специалистам предстоит провести ряд испытаний и постепенно поднять мощность реакторной установки, а затем подключить новый энергоблок к энергосистеме.АЭС "Тяньвань" – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем.
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россия, китай, росатом, аэс
РОССИЯ, КИТАЙ, Росатом, АЭС
17:02 28.09.2026 (обновлено: 17:24 28.09.2026)
 
В Китае состоялся пуск реактора седьмого блока Тяньванской АЭС

"Росатом": в Китае запустили реактор построенного с участием России блока Тяньванской АЭС

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. В Китае состоялся пуск реактора построенного с участием России седьмого блока Тяньванской АЭС, сообщил "Росатом".
"Реактор энергоблока №7 АЭС "Тяньвань" выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ)", - говорится в сообщении.
"Достижение МКУ подтверждает, что реактор впервые переведен в состояние, при котором в активной зоне осуществляется самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция", - подчеркивает "Росатом".
Сотрудничество с китайскими атомщиками демонстрирует высочайшую слаженность и эффективность, отметил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Работы по сооружению 7-го и 8-го блоков Тяньванской АЭС начались чуть более пяти лет назад, напомнил он.
"А сегодня, можно сказать, забилось сердце реактора на 7-м энергоблоке. Это большой успех и отличный результат нашего взаимодействия", – сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
Далее специалистам предстоит провести ряд испытаний и постепенно поднять мощность реакторной установки, а затем подключить новый энергоблок к энергосистеме.
АЭС "Тяньвань" – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем.
 
РОССИЯКИТАЙРосатомАЭС
 
 
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