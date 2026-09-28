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Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год

Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год - 28.09.2026, ПРАЙМ

Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год

Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год с суммой более 106 миллиардов рублей по версии... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T04:21+0300

2026-09-28T04:21+0300

2026-09-28T04:21+0300

бизнес

финансы

вагит алекперов

леонид михельсон

геннадий тимченко

лукойл

forbes

новатэк

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год с суммой более 106 миллиардов рублей по версии Forbes, сообщается на сайте издания. "Крупнейший акционер нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов вернул себе первое место в нашем рейтинге с суммой дивидендов более 106 миллиардов рублей", - пишет журнал. В этом году у каждого участника указывается два типа выплат - прямые или косвенные дивиденды, есть и те, у кого представлены оба типа. По оценке Forbes, Алекперов контролирует большую часть доли через закрытые паевые фонды, но ему также принадлежит около 3% акций напрямую. Второе и третье места в рейтинге заняли совладельцы газовой компании "Новатэк" и химической группы "Сибур" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко с суммами дивидендов 87,1 миллиарда рублей и 75,1 миллиарда рублей соответственно. Как поясняет издание, в обоих случаях речь идет о косвенных дивидендах, то есть выплаты получают подконтрольные им холдинговые компании. Четвертым стал совладелец группы "Меркурий Ритейл Холдинг" и дистрибьютора потребительских товаров "Мегаполис" Игорь Кесаев с суммой дивидендов 40,5 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, вагит алекперов, леонид михельсон, геннадий тимченко, лукойл, forbes, новатэк