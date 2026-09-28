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Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год
Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год - 28.09.2026, ПРАЙМ
Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год
Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год с суммой более 106 миллиардов рублей по версии... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T04:21+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год с суммой более 106 миллиардов рублей по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
"Крупнейший акционер нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов вернул себе первое место в нашем рейтинге с суммой дивидендов более 106 миллиардов рублей", - пишет журнал.
В этом году у каждого участника указывается два типа выплат - прямые или косвенные дивиденды, есть и те, у кого представлены оба типа. По оценке Forbes, Алекперов контролирует большую часть доли через закрытые паевые фонды, но ему также принадлежит около 3% акций напрямую.
Второе и третье места в рейтинге заняли совладельцы газовой компании "Новатэк" и химической группы "Сибур" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко с суммами дивидендов 87,1 миллиарда рублей и 75,1 миллиарда рублей соответственно. Как поясняет издание, в обоих случаях речь идет о косвенных дивидендах, то есть выплаты получают подконтрольные им холдинговые компании.
Четвертым стал совладелец группы "Меркурий Ритейл Холдинг" и дистрибьютора потребительских товаров "Мегаполис" Игорь Кесаев с суммой дивидендов 40,5 миллиарда рублей.
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Бизнес, Финансы, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Лукойл, Forbes, Новатэк
Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год
Forbes: Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год с суммой более 106 миллиардов рублей по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
"Крупнейший акционер нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов вернул себе первое место в нашем рейтинге с суммой дивидендов более 106 миллиардов рублей", - пишет журнал.
В этом году у каждого участника указывается два типа выплат - прямые или косвенные дивиденды, есть и те, у кого представлены оба типа. По оценке Forbes, Алекперов контролирует большую часть доли через закрытые паевые фонды, но ему также принадлежит около 3% акций напрямую.
Второе и третье места в рейтинге заняли совладельцы газовой компании "Новатэк" и химической группы "Сибур" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко с суммами дивидендов 87,1 миллиарда рублей и 75,1 миллиарда рублей соответственно. Как поясняет издание, в обоих случаях речь идет о косвенных дивидендах, то есть выплаты получают подконтрольные им холдинговые компании.
Четвертым стал совладелец группы "Меркурий Ритейл Холдинг" и дистрибьютора потребительских товаров "Мегаполис" Игорь Кесаев с суммой дивидендов 40,5 миллиарда рублей.