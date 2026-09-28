Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/alekperov-873705009.html
Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год
Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год - 28.09.2026, ПРАЙМ
Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год
Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год с суммой более 106 миллиардов рублей по версии... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T04:21+0300
2026-09-28T04:21+0300
бизнес
финансы
вагит алекперов
леонид михельсон
геннадий тимченко
лукойл
forbes
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873705009.jpg?1790558490
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год с суммой более 106 миллиардов рублей по версии Forbes, сообщается на сайте издания. "Крупнейший акционер нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов вернул себе первое место в нашем рейтинге с суммой дивидендов более 106 миллиардов рублей", - пишет журнал. В этом году у каждого участника указывается два типа выплат - прямые или косвенные дивиденды, есть и те, у кого представлены оба типа. По оценке Forbes, Алекперов контролирует большую часть доли через закрытые паевые фонды, но ему также принадлежит около 3% акций напрямую. Второе и третье места в рейтинге заняли совладельцы газовой компании "Новатэк" и химической группы "Сибур" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко с суммами дивидендов 87,1 миллиарда рублей и 75,1 миллиарда рублей соответственно. Как поясняет издание, в обоих случаях речь идет о косвенных дивидендах, то есть выплаты получают подконтрольные им холдинговые компании. Четвертым стал совладелец группы "Меркурий Ритейл Холдинг" и дистрибьютора потребительских товаров "Мегаполис" Игорь Кесаев с суммой дивидендов 40,5 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, вагит алекперов, леонид михельсон, геннадий тимченко, лукойл, forbes, новатэк
Бизнес, Финансы, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Лукойл, Forbes, Новатэк
04:21 28.09.2026
 
Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год

Forbes: Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год с суммой более 106 миллиардов рублей по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
"Крупнейший акционер нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов вернул себе первое место в нашем рейтинге с суммой дивидендов более 106 миллиардов рублей", - пишет журнал.
В этом году у каждого участника указывается два типа выплат - прямые или косвенные дивиденды, есть и те, у кого представлены оба типа. По оценке Forbes, Алекперов контролирует большую часть доли через закрытые паевые фонды, но ему также принадлежит около 3% акций напрямую.
Второе и третье места в рейтинге заняли совладельцы газовой компании "Новатэк" и химической группы "Сибур" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко с суммами дивидендов 87,1 миллиарда рублей и 75,1 миллиарда рублей соответственно. Как поясняет издание, в обоих случаях речь идет о косвенных дивидендах, то есть выплаты получают подконтрольные им холдинговые компании.
Четвертым стал совладелец группы "Меркурий Ритейл Холдинг" и дистрибьютора потребительских товаров "Мегаполис" Игорь Кесаев с суммой дивидендов 40,5 миллиарда рублей.
 
БизнесФинансыВагит АлекперовЛеонид МихельсонГеннадий ТимченкоЛукойлForbesНоватэк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала