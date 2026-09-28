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Экс-аналитик назвал расследование обвала на бирже личным вопросом Эрдогана

Экс-аналитик назвал расследование обвала на бирже личным вопросом Эрдогана - 28.09.2026, ПРАЙМ

Экс-аналитик назвал расследование обвала на бирже личным вопросом Эрдогана

Расследование обстоятельств обвала на фондовой бирже Турции становится для президента Реджепа Тайипа Эрдогана личным вопросом на фоне необходимости стабилизации | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T10:16+0300

2026-09-28T10:16+0300

2026-09-28T10:16+0300

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АНКАРА, 28 сен - ПРАЙМ. Расследование обстоятельств обвала на фондовой бирже Турции становится для президента Реджепа Тайипа Эрдогана личным вопросом на фоне необходимости стабилизации экономики страны, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. "Для Эрдогана это уже не только расследование возможных нарушений на фондовом рынке, но и вопрос политической и экономической ответственности. Власти необходимо как можно быстрее восстановить доверие инвесторов и решить накопившиеся экономические проблемы", - заявил Дашдемир. По словам эксперта, ситуация на финансовом рынке приобретает особое значение с учетом возможного проведения досрочных президентских выборов. Он отметил, что экономическая стабильность и доверие населения к финансовой системе становятся одними из ключевых факторов для властей. Дашдемир считает, что расследование должно не только установить причины резких движений на рынке, но и показать инвесторам, что государственные институты способны эффективно контролировать финансовую систему. По его словам, затягивание процесса может усилить неопределенность и негативно отразиться на ожиданиях участников рынка. "В условиях подготовки к возможным досрочным выборам правительству особенно важно показать, что ситуация находится под контролем. Поэтому расследование биржевых операций и меры по защите инвесторов будут иметь для руководства страны гораздо более широкое значение, чем обычное финансовое расследование", - заключил аналитик. Проблемы с выводом средств на фондовой бирже возникли в связи с тем, что фонды держали значительные объемы акций, которые трудно быстро продать. Когда инвесторы одновременно стали забирать деньги, управляющим пришлось продавать бумаги, что спровоцировало резкое падение их стоимости и усилило давление на всю биржу. В результате за неделю индекс Стамбульской биржи BIST-100 потерял более 8%, а турецкий рынок акций в целом потерял десятки миллиардов долларов капитализации. Параллельно с падением рынка началось уголовное расследование. В рамках дела изучаются финансовые операции руководителей и связанных с ними структур, в том числе переводы денег и криптоактивов за рубеж с 2024 года. Ряд инвесторов - крупных участников рынка были задержаны. Среди них - председатель Pusula Holding Сердар Турхан, председатель Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, а также крупные инвесторы Эмре Алкин, Керем Алкин и генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк. В среду, 23 сентября суд постановил заключить всех пятерых под стражу.

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рынок, мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк