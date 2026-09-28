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Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года - 28.09.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года
Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 283,8 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 25... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:10+0300
2026-09-28T18:10+0300
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энергетика
нефть
сша
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 283,8 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 25 сентября, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 22 октября 1982 года, когда показатель составлял 283,393 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года
Стратегический резерв нефти в США обновил минимальный уровень с октября 1982 года
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 283,8 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 25 сентября, следует из данных минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 22 октября 1982 года, когда показатель составлял 283,393 миллиона баррелей.