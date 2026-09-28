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Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года

Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года - 28.09.2026, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года

Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 283,8 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 25... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T18:10+0300

2026-09-28T18:10+0300

2026-09-28T18:10+0300

энергетика

нефть

сша

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 283,8 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 25 сентября, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 22 октября 1982 года, когда показатель составлял 283,393 миллиона баррелей.

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нефть, сша