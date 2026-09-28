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Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 97 долларов
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 97 долларов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 97 долларов
Мировые цены на нефть перешли к снижению, стоимость барреля марки Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже 97 долларов, следует из данных торгов. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T20:18+0300
2026-09-28T20:18+0300
2026-09-28T20:18+0300
нефть
цена за баррель
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению, стоимость барреля марки Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже 97 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.30 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,19% относительно предыдущего закрытия - до 97,25 доллара за баррель. Минутами ранее значение впервые с 8 сентября опускалось ниже 97 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,15% - до 92,27 доллара за баррель.
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нефть, цена за баррель
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 97 долларов
Цена барреля нефти Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже 97 долларов
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению, стоимость барреля марки Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже 97 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.30 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,19% относительно предыдущего закрытия - до 97,25 доллара за баррель. Минутами ранее значение впервые с 8 сентября опускалось ниже 97 долларов.
Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,15% - до 92,27 доллара за баррель.