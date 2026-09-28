https://1prime.ru/20260928/novak-873709032.html
Новак назвал атомную отрасль драйвером глобального энергетического рынка
Новак назвал атомную отрасль драйвером глобального энергетического рынка - 28.09.2026, ПРАЙМ
Новак назвал атомную отрасль драйвером глобального энергетического рынка
Российская атомная промышленность - это драйвер глобального энергетического рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своем поздравлении с Днем работника... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T10:19+0300
2026-09-28T10:19+0300
2026-09-28T10:19+0300
нефть
россия
александр новак
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873709032.jpg?1790579961
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российская атомная промышленность - это драйвер глобального энергетического рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своем поздравлении с Днем работника атомной промышленности.
День работника атомной промышленности в России ежегодно отмечается 28 сентября.
"Сегодня российская атомная промышленность - это драйвер глобального энергетического рынка, эталон инновационности и прогрессивности. Из года в год в отрасли внедряются современные подходы и технологии, которые успешно применяются во всех ключевых сферах - энергетике, медицине, металлургии, транспорте, космосе, укрепляя авторитет страны на международной арене", - приводит слова Новака правительство России.
Вице-премьер добавил, что атомная отрасль играет решающую роль в выполнении стратегических задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, по диверсификации российской экономики, обеспечению устойчивого снабжения энергоресурсами потребителей, достижению технологической независимости.
"За всеми масштабными проектами и выдающимися результатами стоит труд каждого из вас - ветеранов, опытных специалистов и молодых сотрудников", - подчеркнул Новак.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, александр новак, владимир путин
Нефть, РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин
Новак назвал атомную отрасль драйвером глобального энергетического рынка
Новак назвал атомную промышленность драйвером глобального энергетического рынка
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российская атомная промышленность - это драйвер глобального энергетического рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своем поздравлении с Днем работника атомной промышленности.
День работника атомной промышленности в России ежегодно отмечается 28 сентября.
"Сегодня российская атомная промышленность - это драйвер глобального энергетического рынка, эталон инновационности и прогрессивности. Из года в год в отрасли внедряются современные подходы и технологии, которые успешно применяются во всех ключевых сферах - энергетике, медицине, металлургии, транспорте, космосе, укрепляя авторитет страны на международной арене", - приводит слова Новака правительство России.
Вице-премьер добавил, что атомная отрасль играет решающую роль в выполнении стратегических задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, по диверсификации российской экономики, обеспечению устойчивого снабжения энергоресурсами потребителей, достижению технологической независимости.
"За всеми масштабными проектами и выдающимися результатами стоит труд каждого из вас - ветеранов, опытных специалистов и молодых сотрудников", - подчеркнул Новак.