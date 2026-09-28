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Новак назвал атомную отрасль драйвером глобального энергетического рынка

Новак назвал атомную отрасль драйвером глобального энергетического рынка - 28.09.2026, ПРАЙМ

Новак назвал атомную отрасль драйвером глобального энергетического рынка

Российская атомная промышленность - это драйвер глобального энергетического рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своем поздравлении с Днем работника... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T10:19+0300

2026-09-28T10:19+0300

2026-09-28T10:19+0300

нефть

россия

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российская атомная промышленность - это драйвер глобального энергетического рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своем поздравлении с Днем работника атомной промышленности. День работника атомной промышленности в России ежегодно отмечается 28 сентября. "Сегодня российская атомная промышленность - это драйвер глобального энергетического рынка, эталон инновационности и прогрессивности. Из года в год в отрасли внедряются современные подходы и технологии, которые успешно применяются во всех ключевых сферах - энергетике, медицине, металлургии, транспорте, космосе, укрепляя авторитет страны на международной арене", - приводит слова Новака правительство России. Вице-премьер добавил, что атомная отрасль играет решающую роль в выполнении стратегических задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, по диверсификации российской экономики, обеспечению устойчивого снабжения энергоресурсами потребителей, достижению технологической независимости. "За всеми масштабными проектами и выдающимися результатами стоит труд каждого из вас - ветеранов, опытных специалистов и молодых сотрудников", - подчеркнул Новак.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, александр новак, владимир путин