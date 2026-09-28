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Два населенных пункта в Приморье остались без света
Два населенных пункта в Приморье остались без света - 28.09.2026, ПРАЙМ
Два населенных пункта в Приморье остались без света
Энергетики устраняют аварию на сетях в Шкотовском округе Приморья, частично оставившую два населенных пункта без света, сообщает региональный главк МЧС РФ. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T02:51+0300
2026-09-28T02:51+0300
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общество
приморье
мчс
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию на сетях в Шкотовском округе Приморья, частично оставившую два населенных пункта без света, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Ночью в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в Шкотовском округе. Под отключение от электроснабжения попали поселок городского округа Штыково, село Смоляниново, всего 225 жилых домов (31 многоквартиный, 194 частных дома), в которых проживают 3415 человек, в том числе 495 детей", - говорится в сообщении. Для устранения аварийного отключения направлена бригада ДРСК. В 05.40 (22.40 мск воскресенья) электроснабжение в Смоляниново восстановлено. Без света частично остаются в Штыково 158 жилых домов, в том числе 14 многоквартирных, - всего 1152 потребителей. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
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общество , приморье, мчс, дрск
Общество , Приморье, МЧС, ДРСК
Два населенных пункта в Приморье остались без света
Два населенных пункта в Приморье остались без света из-за аварии на сетях
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию на сетях в Шкотовском округе Приморья, частично оставившую два населенных пункта без света, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Ночью в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в Шкотовском округе. Под отключение от электроснабжения попали поселок городского округа Штыково, село Смоляниново, всего 225 жилых домов (31 многоквартиный, 194 частных дома), в которых проживают 3415 человек, в том числе 495 детей", - говорится в сообщении.
Для устранения аварийного отключения направлена бригада ДРСК
. В 05.40 (22.40 мск воскресенья) электроснабжение в Смоляниново восстановлено. Без света частично остаются в Штыково 158 жилых домов, в том числе 14 многоквартирных, - всего 1152 потребителей.
Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.