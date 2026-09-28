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В Приморье устраняют аварию, оставившую без воды Владивосток и Артем - 28.09.2026, ПРАЙМ
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В Приморье устраняют аварию, оставившую без воды Владивосток и Артем
В Приморье устраняют аварию, оставившую без воды Владивосток и Артем - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Приморье устраняют аварию, оставившую без воды Владивосток и Артем
Аварию на электростанции, обесточившую насосы и оставившую без холодной воды города Владивосток и Артем, а также Надеждинский район, устраняют в Приморье,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T03:21+0300
2026-09-28T09:39+0300
владивосток
артем
приморье
дрск
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - ПРАЙМ. Аварию на электростанции, обесточившую насосы и оставившую без холодной воды города Владивосток и Артем, а также Надеждинский район, устраняют в Приморье, сообщает КГУП "Приморский водоканал". "В связи с аварией на подстанции ДРСК в поселке Штыково произошло отключение электроэнергии. Из-за отсутствия питания насосных станций холодное водоснабжение будет отсутствовать: город Артем; город Владивосток; Надеждинский район. Ориентировочный срок восстановления подачи воды к 18.00 (11.00 мск - ред.) текущего дня", - говорится в сообщении. Жителей, оставшихся без холодной воды, просят по возможности запасти питьевую воду.
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владивосток, артем, приморье, дрск
Владивосток, Артем, Приморье, ДРСК
03:21 28.09.2026 (обновлено: 09:39 28.09.2026)
 
В Приморье устраняют аварию, оставившую без воды Владивосток и Артем

В Приморье устраняют аварию на электростанции, оставившую без воды Владивосток и Артем

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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - ПРАЙМ. Аварию на электростанции, обесточившую насосы и оставившую без холодной воды города Владивосток и Артем, а также Надеждинский район, устраняют в Приморье, сообщает КГУП "Приморский водоканал".
"В связи с аварией на подстанции ДРСК в поселке Штыково произошло отключение электроэнергии. Из-за отсутствия питания насосных станций холодное водоснабжение будет отсутствовать: город Артем; город Владивосток; Надеждинский район. Ориентировочный срок восстановления подачи воды к 18.00 (11.00 мск - ред.) текущего дня", - говорится в сообщении.
Жителей, оставшихся без холодной воды, просят по возможности запасти питьевую воду.
 
ВладивостокАртемПриморьеДРСК
 
 
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