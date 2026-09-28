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В России ограничили раскрытие информации об экспорте продукции ТЭК - 28.09.2026, ПРАЙМ
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В России ограничили раскрытие информации об экспорте продукции ТЭК
В России ограничили раскрытие информации об экспорте продукции ТЭК - 28.09.2026, ПРАЙМ
В России ограничили раскрытие информации об экспорте продукции ТЭК
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, в частности... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:11+0300
2026-09-28T17:26+0300
нефть
владимир путин
нпз
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, в частности речь идет об экспорте продукции и объемах нефтепереработки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен", - говорится в документе. Отмечается, что указ принят в ответ на "недружественные и противоречащие международному праву действия Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". В частности, ограничивается доступ к информации об экспорте товаров юридическим лицом, включая объемы, маршруты и направления поставок. Кроме того, указ распространяется на агрегированную информацию таможенной статистики об экспорте товаров юридическим лицом, объемах нефтепереработки на НПЗ и планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива на биржевых торгах. Указом устанавливается порядок использования такой информации. В частности, ее распространение, в том числе через СМИ и интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности. Предоставление сведений осуществляется на основании соглашения между обладателем информации и получателем доступа, кроме случаев, предусмотренных для федеральных и региональных госорганов в рамках их компетенции. Правительству РФ поручено в десятидневный срок определить перечень кодов товаров, в отношении которых применяются положения указа, а также утвердить типовой регламент автоматизированной обработки информации, полученной из государственных информационных систем.
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нефть, владимир путин, нпз
Нефть, Владимир Путин, НПЗ
17:11 28.09.2026 (обновлено: 17:26 28.09.2026)
 
В России ограничили раскрытие информации об экспорте продукции ТЭК

Путин ограничил раскрытие информации об экспорте российской продукции ТЭК

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, в частности речь идет об экспорте продукции и объемах нефтепереработки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен", - говорится в документе.
Отмечается, что указ принят в ответ на "недружественные и противоречащие международному праву действия Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
В частности, ограничивается доступ к информации об экспорте товаров юридическим лицом, включая объемы, маршруты и направления поставок. Кроме того, указ распространяется на агрегированную информацию таможенной статистики об экспорте товаров юридическим лицом, объемах нефтепереработки на НПЗ и планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива на биржевых торгах.
Указом устанавливается порядок использования такой информации. В частности, ее распространение, в том числе через СМИ и интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности. Предоставление сведений осуществляется на основании соглашения между обладателем информации и получателем доступа, кроме случаев, предусмотренных для федеральных и региональных госорганов в рамках их компетенции.
Правительству РФ поручено в десятидневный срок определить перечень кодов товаров, в отношении которых применяются положения указа, а также утвердить типовой регламент автоматизированной обработки информации, полученной из государственных информационных систем.
 
НефтьВладимир ПутинНПЗ
 
 
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