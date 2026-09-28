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Турпоток россиян в Турцию в августе вырос на 6,2% - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Турпоток россиян в Турцию в августе вырос на 6,2%
Турпоток россиян в Турцию в августе вырос на 6,2% - 28.09.2026, ПРАЙМ
Турпоток россиян в Турцию в августе вырос на 6,2%
Турпоток из России в Турцию в августе 2026 года вырос на 6,2% по сравнению с прошлым годом и составил 1,05 миллиона человек, сообщила Ассоциация туроператоров... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:42+0300
2026-09-28T18:44+0300
туризм
бизнес
россия
турция
германия
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атор
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Турпоток из России в Турцию в августе 2026 года вырос на 6,2% по сравнению с прошлым годом и составил 1,05 миллиона человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Август стал самым сильным месяцем лета для российского турпотока в Турцию: страну посетили более 1,05 млн россиян – на 6,2% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. По итогам восьми месяцев Россия остается крупнейшим въездным рынком Турции и единственным в топ-5 с положительной динамикой. Также в список вошли Германия, Великобритания, Иран и Польша, добавила АТОР. Лидирующим курортом остается Анталья, где в августе побывало 675,4 тысячи человек. При этом на курорты Эгейского побережья пришлось 90,9 тысячи прибытий из России, а на Стамбул - 213 тысяч человек, однако эта цифра включает в себя и транзитных пассажиров. "Через другие пункты пропуска (Мерсин, Адана, Анкара, Измир, наземные границы с Грузией и Болгарией, судозаходы в порты) в Турцию прибыли еще порядка 70 тыс. россиян", - добавила ассоциация. АТОР отметила, что всего в Турции за январь-август 2026 года зафиксировано 4,7 миллиона визитов россиян, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
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туризм, бизнес, россия, турция, германия, великобритания, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АТОР
18:42 28.09.2026 (обновлено: 18:44 28.09.2026)
 
Турпоток россиян в Турцию в августе вырос на 6,2%

АТОР: турпоток из России в Турцию в августе вырос на 6,2% и составил 1,05 миллиона человек

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Турпоток из России в Турцию в августе 2026 года вырос на 6,2% по сравнению с прошлым годом и составил 1,05 миллиона человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Август стал самым сильным месяцем лета для российского турпотока в Турцию: страну посетили более 1,05 млн россиян – на 6,2% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
По итогам восьми месяцев Россия остается крупнейшим въездным рынком Турции и единственным в топ-5 с положительной динамикой. Также в список вошли Германия, Великобритания, Иран и Польша, добавила АТОР.
Лидирующим курортом остается Анталья, где в августе побывало 675,4 тысячи человек. При этом на курорты Эгейского побережья пришлось 90,9 тысячи прибытий из России, а на Стамбул - 213 тысяч человек, однако эта цифра включает в себя и транзитных пассажиров.
"Через другие пункты пропуска (Мерсин, Адана, Анкара, Измир, наземные границы с Грузией и Болгарией, судозаходы в порты) в Турцию прибыли еще порядка 70 тыс. россиян", - добавила ассоциация.
АТОР отметила, что всего в Турции за январь-август 2026 года зафиксировано 4,7 миллиона визитов россиян, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯГЕРМАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯАТОР
 
 
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