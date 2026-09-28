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Россиянам напомнили, как пересчитать субсидию на ЖКУ из-за роста тарифов

Россиянам напомнили, как пересчитать субсидию на ЖКУ из-за роста тарифов - 28.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам напомнили, как пересчитать субсидию на ЖКУ из-за роста тарифов

С 1 октября 2026 года в России произойдет второе за год плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Как рассказал агентству "Прайм"... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T02:02+0300

2026-09-28T02:02+0300

2026-09-28T02:02+0300

эксклюзив

общество

жку

субсидии

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. С 1 октября 2026 года в России произойдет второе за год плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Как рассказал агентству "Прайм" вице-спикер 8-го созыва Госдумы Борис Чернышов, россиянам имеет смысл заново проверить право семьи на субсидию — даже если раньше в ней отказали или человек немного не проходил по условиям.В среднем по стране платеж за коммуналку вырастет примерно на 9,9%, но конкретная цифра в квитанции будет зависеть от региона."При этом сам по себе рост суммы в квитанции еще не означает, что субсидия автоматически положена. Право на нее зависит от дохода семьи и правил, установленных в конкретном регионе. Учитываются региональные стандарты площади и стоимости коммунальных услуг, а также максимально допустимая доля расходов на жилье и ЖКУ в семейном доходе", - говорит Чернышов.Поэтому распространенное правило "коммуналка превышает 22% дохода — можно получать субсидию" подходит не для всех: 22% — это федеральный стандарт, а конкретный порог устанавливает регион, и во многих регионах он ниже (например, в Москве — 10%). Для семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, порог дополнительно снижается при расчете.Особенно стоит проверить свои условия тем, кто раньше находился рядом с установленным в регионе порогом, а также семьям, у которых за последние месяцы снизились доходы. Причем при назначении смотрят не просто на фактическую сумму конкретной квитанции: расчет ведется исходя из региональных стандартов. Узнать действующие условия своего региона можно в ГИС ЖКХ в разделе мер социальной поддержки.Заявление можно подать через Госуслуги или региональный портал, через МФЦ либо непосредственно в уполномоченный орган. Дата обращения имеет значение: если полный комплект необходимых документов подан с 1-го по 15-е число, субсидия предоставляется с начала этого же месяца, если с 16-го числа — уже с начала следующего. Доход семьи при этом учитывается за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения.Тем, кто субсидию уже получает, заново обращаться только из-за изменения тарифов не нужно. Если меняются региональные стандарты, используемые при расчете, размер субсидии пересчитывается без дополнительных документов от человека. И еще один момент: сама по себе текущая задолженность по ЖКУ не означает автоматического отказа. "Препятствием является непогашенный долг, подтвержденный вступившим в законную силу судебным актом и образовавшийся за последние три года", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20260924/moshenniki-873618881.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, общество , жку, субсидии