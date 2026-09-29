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Экскурсии в Таиланде после наводнений проходят штатно, заявили в АТОР - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Экскурсии в Таиланде после наводнений проходят штатно, заявили в АТОР
Экскурсии в Таиланде после наводнений проходят штатно, заявили в АТОР - 29.09.2026, ПРАЙМ
Экскурсии в Таиланде после наводнений проходят штатно, заявили в АТОР
Экскурсии в Таиланде проводятся в штатном режимом, отмен также не фиксируется, а на трансферы российских туристов в аэропорт Бангкока из Паттайи теперь не... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:32+0300
2026-09-29T17:35+0300
туризм
бизнес
россия
бангкок
паттайя
таиланд
атор
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Экскурсии в Таиланде проводятся в штатном режимом, отмен также не фиксируется, а на трансферы российских туристов в аэропорт Бангкока из Паттайи теперь не закладывается больше времени, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В субботу власти Бангкока объявили режим стихийного бедствия во всех 50 районах города. Штормовое предупреждение о сильных муссонных ливнях и риске внезапных наводнений действовало по воскресенье включительно. Улучшение погоды и спад воды ожидались 28–29 сентября. "Экскурсии проводятся в штатном режиме, отмен нет, трансферы в аэропорт Бангкока из Паттайи больше не отправляются с дополнительным запасом времени, как в пик дождей", - рассказали в принимающей компании туроператора "Пакс" в Таиланде, чью цитату приводит АТОР. Однако, несмотря на улучшение обстановки, в столице местами все еще сохраняются места затоплений и разрушений. Как отметила руководитель таиландского направления в "Пакс" Оксана Северина, в Паттайе тоже есть размытые участки дорог и пляжа, но для сентября это считается обычной ситуацией, при этом никаких сильных разрушений здесь нет. Также из-за непогоды произошли массовые отмены рейсов у авиакомпании Thai Airways, однако российских туристов компании на отмененных рейсах не было и жалоб не поступало. "Сейчас расписание постепенно стабилизируется", – добавила Северина. По данным управления по туризму Таиланда (TAT), пик паводка в Бангкоке позади. В ассоциации отметили, что вода уходит, а все главные исторические объекты в центре города и транспорт работают штатно. Аэропорты Суварнабхуми и Донмыанг открыты. При этом популярные курорты на юге и провинции на севере полностью безопасны для отдыха туристов.
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192
40
192
40
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туризм, бизнес, россия, бангкок, паттайя, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, БАНГКОК, Паттайя, ТАИЛАНД, АТОР
17:32 29.09.2026 (обновлено: 17:35 29.09.2026)
 
Экскурсии в Таиланде после наводнений проходят штатно, заявили в АТОР

АТОР: экскурсии в Таиланде после наводнений проходят штатно, отмен не фиксируется

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Экскурсии в Таиланде проводятся в штатном режимом, отмен также не фиксируется, а на трансферы российских туристов в аэропорт Бангкока из Паттайи теперь не закладывается больше времени, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В субботу власти Бангкока объявили режим стихийного бедствия во всех 50 районах города. Штормовое предупреждение о сильных муссонных ливнях и риске внезапных наводнений действовало по воскресенье включительно. Улучшение погоды и спад воды ожидались 28–29 сентября.
"Экскурсии проводятся в штатном режиме, отмен нет, трансферы в аэропорт Бангкока из Паттайи больше не отправляются с дополнительным запасом времени, как в пик дождей", - рассказали в принимающей компании туроператора "Пакс" в Таиланде, чью цитату приводит АТОР.
Однако, несмотря на улучшение обстановки, в столице местами все еще сохраняются места затоплений и разрушений.
Как отметила руководитель таиландского направления в "Пакс" Оксана Северина, в Паттайе тоже есть размытые участки дорог и пляжа, но для сентября это считается обычной ситуацией, при этом никаких сильных разрушений здесь нет.
Также из-за непогоды произошли массовые отмены рейсов у авиакомпании Thai Airways, однако российских туристов компании на отмененных рейсах не было и жалоб не поступало. "Сейчас расписание постепенно стабилизируется", – добавила Северина.
По данным управления по туризму Таиланда (TAT), пик паводка в Бангкоке позади. В ассоциации отметили, что вода уходит, а все главные исторические объекты в центре города и транспорт работают штатно. Аэропорты Суварнабхуми и Донмыанг открыты. При этом популярные курорты на юге и провинции на севере полностью безопасны для отдыха туристов.
 
ТуризмБизнесРОССИЯБАНГКОКПаттайяТАИЛАНДАТОР
 
 
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