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В ЦБ прокомментировали цену отсечения в 50 долларов за баррель

В ЦБ прокомментировали цену отсечения в 50 долларов за баррель - 29.09.2026, ПРАЙМ

В ЦБ прокомментировали цену отсечения в 50 долларов за баррель

Цена отсечения в 50 долларов за баррель, которую заложили в проект бюджета на 2027-2029 годы, станет фактором в пользу более мягкой денежно-кредитной политики,... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:38+0300

2026-09-29T13:38+0300

2026-09-29T13:44+0300

финансы

россия

антон силуанов

минфин

банк россии

госдума

нефть

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Цена отсечения в 50 долларов за баррель, которую заложили в проект бюджета на 2027-2029 годы, станет фактором в пользу более мягкой денежно-кредитной политики, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "В том проекте бюджета, который сейчас вносят в Госдуму, там предусмотрено, что уже со следующего года цена отсечения будет 50 долларов. То есть мы жили в этот год 59 (долларов - ред.), а со следующего года - 50. Объективно говоря, это фактор в сторону более слабого курса рубля", - сказал он в рамках коммуникационной сессии "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России". "С другой стороны, это такой бюджетный консерватизм. Это то, что дает возможности для проведения более мягкой ДКП", - продолжил Тремасов. Правительство России на заседании ранее на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Минфин РФ заложил в проект бюджета на 2027-2029 годы плавный выход на бюджетное правило к 2029 году, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов. Со следующего года Минфин планирует снизить цену отсечения по нефти до 50 долларов за баррель. В текущем году цена отсечения по бюджетному правилу составляет 59 долларов за баррель. Бюджетное правило ограничивает расходы, устанавливая цену отсечения для российской нефти марки Urals. Если фактическая цена оказывается выше этой отсечки, дополнительные доходы бюджета направляются на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). А если цена нефти опускается ниже этого уровня, то Минфин вправе покрыть возникший дефицит бюджета за счет средств фонда.

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финансы, россия, антон силуанов, минфин, банк россии, госдума, нефть