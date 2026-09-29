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В Белоруссии заявили о готовности наращивать поставки техники в Россию
В Белоруссии заявили о готовности наращивать поставки техники в Россию - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии заявили о готовности наращивать поставки техники в Россию
Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в ходе встречи в Минске с генеральным директором "Росагролизинга" Владимиром Балтером заявил о готовности... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:24+0300
2026-09-29T18:24+0300
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МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в ходе встречи в Минске с генеральным директором "Росагролизинга" Владимиром Балтером заявил о готовности белорусской стороны расширять номенклатуру поставляемой техники и развивать промкооперацию, сообщила пресс-служба белорусского ведомства. В сообщении говорится, что в центре внимания встречи были расширение промышленной кооперации, увеличение объемов поставок и развитие совместных проектов для рынка Союзного государства. "Наше сотрудничество системно развивается и охватывает все новые направления. Продолжаем работу в рамках намеченных планов. Готовы к расширению номенклатуры поставляемой техники", - приводит пресс-служба слова Кузнецова. Он выразил уверенность, что совместными усилиями белорусская и российская стороны выведут промышленную кооперацию на качественно новый уровень. "На благо Союзного государства необходимо использовать взаимосвязь ресурсов и технологий наших организаций — это то, что работает на общий результат и укрепляет наш промышленный потенциал", — подчеркнул Кузнецов.
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Промышленность, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Росагролизинг, РОССИЯ
В Белоруссии заявили о готовности наращивать поставки техники в Россию
Кузнецов: Белоруссия готова наращивать поставки техники в Россию и расширять кооперацию
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в ходе встречи в Минске с генеральным директором "Росагролизинга" Владимиром Балтером заявил о готовности белорусской стороны расширять номенклатуру поставляемой техники и развивать промкооперацию, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.
В сообщении говорится, что в центре внимания встречи были расширение промышленной кооперации, увеличение объемов поставок и развитие совместных проектов для рынка Союзного государства.
"Наше сотрудничество системно развивается и охватывает все новые направления. Продолжаем работу в рамках намеченных планов. Готовы к расширению номенклатуры поставляемой техники", - приводит пресс-служба слова Кузнецова.
Он выразил уверенность, что совместными усилиями белорусская и российская стороны выведут промышленную кооперацию на качественно новый уровень.
"На благо Союзного государства необходимо использовать взаимосвязь ресурсов и технологий наших организаций — это то, что работает на общий результат и укрепляет наш промышленный потенциал", — подчеркнул Кузнецов.