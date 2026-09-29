https://1prime.ru/20260929/belorussija-873778329.html

В Белоруссии заявили о готовности наращивать поставки техники в Россию

В Белоруссии заявили о готовности наращивать поставки техники в Россию - 29.09.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии заявили о готовности наращивать поставки техники в Россию

Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в ходе встречи в Минске с генеральным директором "Росагролизинга" Владимиром Балтером заявил о готовности... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:24+0300

2026-09-29T18:24+0300

2026-09-29T18:28+0300

промышленность

бизнес

белоруссия

минск

росагролизинг

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873778329.jpg?1790695710

МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в ходе встречи в Минске с генеральным директором "Росагролизинга" Владимиром Балтером заявил о готовности белорусской стороны расширять номенклатуру поставляемой техники и развивать промкооперацию, сообщила пресс-служба белорусского ведомства. В сообщении говорится, что в центре внимания встречи были расширение промышленной кооперации, увеличение объемов поставок и развитие совместных проектов для рынка Союзного государства. "Наше сотрудничество системно развивается и охватывает все новые направления. Продолжаем работу в рамках намеченных планов. Готовы к расширению номенклатуры поставляемой техники", - приводит пресс-служба слова Кузнецова. Он выразил уверенность, что совместными усилиями белорусская и российская стороны выведут промышленную кооперацию на качественно новый уровень. "На благо Союзного государства необходимо использовать взаимосвязь ресурсов и технологий наших организаций — это то, что работает на общий результат и укрепляет наш промышленный потенциал", — подчеркнул Кузнецов.

белоруссия

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, белоруссия, минск, росагролизинг, россия