Биткоин по осени посчитают

МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Попытки закрепиться выше 85 000 долларов в выходные не удались, и теперь покупатели ждут новых поводов для роста. Главное давление на крипторынок создают жесткие финансовые условия. Индекс доллара DXY держится около двухмесячных максимумов в районе 101,2. Доходность десятилетних казначейских облигаций США поднялась выше 5,2%, а тридцатилетних — до 5,55%. Рост доходностей повышает привлекательность долларовых активов и сдерживает спрос на рискованные инструменты.Декабрьский фьючерс по нефти Brent удерживается выше 97 долларов из-за тупика в переговорах США и Ирана, разгоняя инфляционные ожидания. Первый за неделю отток из биткоин-ETF на 23 миллиона долларов усилил краткосрочный пессимизм трейдеров. Биткоин откатился вслед за ростом доходностей облигаций и падением фондовых индексов, но продолжает удерживать весьма сильные позиции и умеренный оптимизм участников рынка.Дорогая нефть усиливает инфляционные ожидания и влияет на прогнозы по ставке ФРС. После первого за три года повышения ставки в сентябре рынок оценивает вероятность еще одного повышения в октябре в 70%.Для биткоина дополнительным негативным сигналом стал первый за семь дней отток из ETF — 23 миллиона долларов. Сумма невелика, но при снижении цены срабатывание стоп-приказов и ликвидации позиций могут усилить движение.Внимание рынка сосредоточено на данных по индексу потребительских расходов США (PCE) и занятости вне сельского хозяйства (NFP), а также на динамике притока капитала в ETF. Умеренные или слабые инфляционные показатели могут снизить доходности облигаций и поддержать спрос на криптоактивы. Прогресс в переговорах США и Ирана, в свою очередь, способен ослабить давление со стороны нефтяных цен.Сегодня в первой половине дня биткоин с трудом удерживает отметку 84 000 долларов. Уверенное закрепление над ней выше откроет возможность для повторного тестирования уровня 85 000 долларов. До начала октября локальным минимумом для биткоина смотрится отметка 82 500 долларов и зона поддержки 80 000-81 000 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Попытки закрепиться выше 85 000 долларов в выходные не удались, и теперь покупатели ждут новых поводов для роста. Главное давление на крипторынок создают жесткие финансовые условия. Индекс доллара DXY держится около двухмесячных максимумов в районе 101,2. Доходность десятилетних казначейских облигаций США поднялась выше 5,2%, а тридцатилетних — до 5,55%. Рост доходностей повышает привлекательность долларовых активов и сдерживает спрос на рискованные инструменты.
Декабрьский фьючерс по нефти Brent удерживается выше 97 долларов из-за тупика в переговорах США и Ирана, разгоняя инфляционные ожидания. Первый за неделю отток из биткоин-ETF на 23 миллиона долларов усилил краткосрочный пессимизм трейдеров. Биткоин откатился вслед за ростом доходностей облигаций и падением фондовых индексов, но продолжает удерживать весьма сильные позиции и умеренный оптимизм участников рынка.
Дорогая нефть усиливает инфляционные ожидания и влияет на прогнозы по ставке ФРС. После первого за три года повышения ставки в сентябре рынок оценивает вероятность еще одного повышения в октябре в 70%.
Для биткоина дополнительным негативным сигналом стал первый за семь дней отток из ETF — 23 миллиона долларов. Сумма невелика, но при снижении цены срабатывание стоп-приказов и ликвидации позиций могут усилить движение.
Внимание рынка сосредоточено на данных по индексу потребительских расходов США (PCE) и занятости вне сельского хозяйства (NFP), а также на динамике притока капитала в ETF. Умеренные или слабые инфляционные показатели могут снизить доходности облигаций и поддержать спрос на криптоактивы. Прогресс в переговорах США и Ирана, в свою очередь, способен ослабить давление со стороны нефтяных цен.
Сегодня в первой половине дня биткоин с трудом удерживает отметку 84 000 долларов. Уверенное закрепление над ней выше откроет возможность для повторного тестирования уровня 85 000 долларов. До начала октября локальным минимумом для биткоина смотрится отметка 82 500 долларов и зона поддержки 80 000-81 000 долларов.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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