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Германия заинтересована в поставках нефти из Казахстана

Германия заинтересована в поставках нефти из Казахстана - 29.09.2026, ПРАЙМ

Германия заинтересована в поставках нефти из Казахстана

Германия заинтересована в обсуждении поставок нефти из Казахстана взамен той нефти, которая ранее импортировалась из России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T21:32+0300

2026-09-29T21:32+0300

2026-09-29T21:32+0300

нефть

россия

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казахстан

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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Германия заинтересована в обсуждении поставок нефти из Казахстана взамен той нефти, которая ранее импортировалась из России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Мы также хотим продолжить обсуждение вопросов энергоснабжения, поскольку очень заинтересованы, в частности, в поставках нефти из Казахстана взамен той нефти, которую больше не получаем из России", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, трансляция велась на сайте кабмина ФРГ. Канцлер подчеркнул, что Германия таким образом намерена диверсифицировать источники поставок энергоносителя, и назвал Казахстан важным элементом в осуществлении этой стратегии. Токаев находится с официальным визитом в Германии, где провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном форматах. Ранее глава Казахстана также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов.

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нефть, россия, германия, казахстан, фрг, фридрих мерц, касым-жомарт токаев