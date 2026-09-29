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Германия заинтересована в поставках нефти из Казахстана
Германия заинтересована в поставках нефти из Казахстана - 29.09.2026, ПРАЙМ
Германия заинтересована в поставках нефти из Казахстана
Германия заинтересована в обсуждении поставок нефти из Казахстана взамен той нефти, которая ранее импортировалась из России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T21:32+0300
2026-09-29T21:32+0300
2026-09-29T21:32+0300
нефть
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фридрих мерц
касым-жомарт токаев
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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Германия заинтересована в обсуждении поставок нефти из Казахстана взамен той нефти, которая ранее импортировалась из России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы также хотим продолжить обсуждение вопросов энергоснабжения, поскольку очень заинтересованы, в частности, в поставках нефти из Казахстана взамен той нефти, которую больше не получаем из России", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, трансляция велась на сайте кабмина ФРГ.
Канцлер подчеркнул, что Германия таким образом намерена диверсифицировать источники поставок энергоносителя, и назвал Казахстан важным элементом в осуществлении этой стратегии.
Токаев находится с официальным визитом в Германии, где провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном форматах. Ранее глава Казахстана также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов.
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нефть, россия, германия, казахстан, фрг, фридрих мерц, касым-жомарт токаев
Нефть, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, КАЗАХСТАН, ФРГ, Фридрих Мерц, Касым-Жомарт Токаев
Германия заинтересована в поставках нефти из Казахстана
Мерц: ФРГ заинтересована в поставках нефти из Казахстана взамен импортируемой из России
БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Германия заинтересована в обсуждении поставок нефти из Казахстана взамен той нефти, которая ранее импортировалась из России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы также хотим продолжить обсуждение вопросов энергоснабжения, поскольку очень заинтересованы, в частности, в поставках нефти из Казахстана взамен той нефти, которую больше не получаем из России", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, трансляция велась на сайте кабмина ФРГ.
Канцлер подчеркнул, что Германия таким образом намерена диверсифицировать источники поставок энергоносителя, и назвал Казахстан важным элементом в осуществлении этой стратегии.
Токаев находится с официальным визитом в Германии, где провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном форматах. Ранее глава Казахстана также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов.